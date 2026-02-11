Hyundai пуска 5 нови модела за 18 месеца

Растат продажбите на марката в Европа

Корейската марка ще предлага цялата си гама и като електромобили

Преди 51 години Hyundai се качи на автомобилната сцена с първия южнокорейски автомобил Pony с дизайн на Джуджаро. От тогава холдингът се издигна до един от трите най-големи автомобилни производители и сега заема четвърто място в Европа. В някои държави от Стария континент това е най-продаваната азиатска марка нови коли. В България Hyundai е първенец по броя на закупените нови електромобили.

През изминалата 2025 г. производителят регистрира увеличение на продажбите в Европа с 1 процент до 603 542 нови леки автомобили. Холдингът има заводи в Турция, в Словакия и в Чехия, където наскоро от поточната линия след петмилионният произведен там автомобил. Европейската централа на Hyundai се намира във Франкфурт, а в близкия град Рюсеслсхайм е базиран разширеният наскоро развоен център. Батериите за електрическите модели се произвеждат в Чехия, а превозните средства получават своите европейски настройки в тестовия център на пистата Нюрбургринг.

За успешната 2025 г. значителен принос имат електрическите модели на Hyundai, които в Европа отбелязаха увеличение в продажбите от 48%. Броят на хибридите е нараснал с 11%.

“До 2027 г. ще предлагаме цялата си моделна гама като електрически превозни средства, като по този начин ще осигурим решения за всички пазари”, казва Ксавие Мартине, шеф на Hyundai за Европа. Той потвърди, че през следващите 18 месеца ще бъдат пуснати пет нови модела, от които три са позиционирани в B-сегмента. Първият модел ще бъде Ioniq 3, който ще отбележи световната си премиера на Седмицата на дизайна в Милано през април.