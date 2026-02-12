AMG отказва хибридния 4-цилиндров двигател

С-класата на Mercedes от AMG с четирицилиндров хибриден двигател си отива. Моделът ще продължи да се произвежда, но с по-голям бензинов двигател, без Plug-in технология и с ново име, съобщават германски медии.

AMG C 63 S E-Performance се оказа един от най-противоречивите автомобили на AMG в последните години.

Въпреки сериозната мощност, наличието само на четири цилиндъра не се хареса и това е една от основните причини да се направи завой към редови шестцилиндров двигател с обем 3,0 л. Това е моторът с вътрешно означение M 256 от CLE 53. Mild-хибридната система осигурява мощност от 449 к. с. и 560 Nm въртящ момент. Може да има увеличение на ресурса за новия AMG C 53.

Тук цилиндрите действително са повече, но мощността не може да се доближи (поне на хартия) до характеристиките на сегашната 4-цилиндрова хибридна система, която генерира 680 к. с. и 1020 Нм. Премахването на хибридния модул би трябвало значително да намали теглото на автомобила и да го направи по-пъргав, макар че бензиновият двигател е по-голям с два цилиндъра. На този етап V8 задвижване не се предвижда.