Дизелов мотор за Zafira

180 конски сили и място за 9 души

Opel предлага двигател с вътрешно горене наред с електрическото задвижване

Старо име, нов формат - Opel Zafira е позициониран като голям ван в сегмента на многофункционалните семейни и шатъл автомобили. В допълнение към вече предлаганото електрическо задвижване, моделът получава и новоразработен 2,2-литров дизелов двигател.

Четирицилиндровият мотор отговаря на стандарта за емисии Euro 6e. Той осигурява мощност от 180 к. с. и максимален въртящ момент от 400 Нм. Мощността се предава към колелата чрез осемстепенна автоматична трансмисия. С този двигател Zafira ускорява от 0 до 100 км/ч за 10,6 секунди. Максималната скорост е 185 км/ч.

Комбинираният разход на гориво и въглеродните емисии са намалени с до 13% в сравнение с предишните дизелови двигатели на Opel. Това е в резултат от прилагане на най-ново поколение директно впръскване на горивото и оптимизирана система за рециркулация на отработените газове.

В пътническия ван могат да се возят до 9 души.

Zafira се предлага в две дължини - стандартната версия (4,98 метра) и Zafira XL (5,33 метра). Ванът може да превозва до девет души в зависимост от конфигурацията. Като опция могат да се поръчат четири отделни седалки, разположени лице срещу лице отзад. Електрически задвижваните плъзгащи се врати от двете страни улесняват достъпа до задните седалки. Максималният обем на товара във версията XL е до 4900 литра. С височина от приблизително 1,90 метра Zafira влиза в подземни гаражи.

Opel Zafira предлага различна конфигурация на седалките.

Opel Vivaro също получава новия 2,2-литров дизелов двигател. Товарните версии могат да бъдат поръчани с по-ниска мощност от 150 к. с. с шестстепенна ръчна или осемстепенна автоматична трансмисия.