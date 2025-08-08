Германия спира износа на военно оборудване, което би могло да се използва в Газа

Израел е в правото си да разоръжи "Хамас"

Германското правителство няма да одобри никакъв износ на военно оборудване, което би могло да се използва в Ивицата Газа, до второ нареждане, заяви канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири военните си операции там, съобщава Reuters.

Израелският кабинет по политическа сигурност одобри рано в петък план за поемане на контрола над град Газа, с което разширява военните операции въпреки засилващите се критики в страната и чужбина във връзка с опустошителната, почти двегодишна война. Мерц заяви, че Израел е в правото си да разоръжи "Хамас" и да поиска освобождаването на израелските заложници.

"Германското правителство смята, че още по-строгите военни действия в ивицата Газа, за които израелският кабинет взе решение снощи, правят все по-трудно да се види как тези цели могат да бъдат постигнати", каза Мерц. "При тези обстоятелства германското правителство няма да одобри никакъв износ на военно оборудване, което би могло да се използва в ивицата Газа, до второ нареждане."

Крайно десните съюзници в коалицията на министър-председателя Бенямин Нетаняху настояват за пълно превземане на Газа като част от обещанието му да изкорени бойците на "Хамас", въпреки че военните предупредиха, че това може да застраши живота на останалите заложници.

"Освобождаването на заложниците и преговорите за прекратяване на огъня са основните приоритети на Германия", заяви Мерц, изразявайки дълбока загриженост за страданията на цивилното население в ивицата Газа.