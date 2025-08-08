Стармър: Планът за окупация на Газа ще донесе само още кръвопролития

Още по темата: Израелският кабинет одобри план за поемане на контрол над град Газа 08.08.2025 07:45

Това действие няма да допринесе за прекратяване на конфликта

Планът за окупация на Газа ще донесе само още кръвопролития. Това каза министър-председателят на Великобритания сър Киър Стармър по повод плана на Бенямин Нетаняху за пълна окупация на палестинския анклав беше одобрен от израелския кабинет по сигурността, съобщава The Telegraph.

„Решението на израелското правителство да продължи да ескалира офанзивата си в Газа е погрешно и ние го призоваваме незабавно да преразгледа решението си“, заяви Стармър. "Това действие няма да допринесе за прекратяване на конфликта или за освобождаването на заложниците. То само ще доведе до нови кръвопролития."

Това се случва на фона на нарастващото напрежение между Обединеното кралство и Израел заради заплахата на Стармър да признае Палестина, ако страната не се съгласи на прекратяване на огъня.