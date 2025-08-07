Германската индустрия се върна във времената на ковид пандемията

Низходящата тенденция продължава. Германската индустрия се връща към нивaта по време на пандемията от коронавирус, пише Bild.

Индустриалното производство в Германия отново спадна - и то доста рязко, се посочва в публикацията. Според Федералната статистическа служба, производството в преработващата промишленост е спаднало с 1,9% през юни в сравнение с май. Това е най-ниската цифра от май 2020 г., когато индустрията беше силно засегната от пандемията.

Проблемите започнаха още през май, а сега официалната статистика потвърждава, че дори тогава данните са били завишени. Ведомството обяснява това с факта, че някои компании от автомобилната индустрия са изпратили ревизирани данни - всъщност всичко се оказва по-лошо, отколкото се смяташе преди.

Кризата е засегнала не само производителите на автомобили. Във фармацевтичната индустрия производството през юни спадна с 11%, в машиностроенето - с 5,3%, а в хранително-вкусовата промишленост - с 6,3%. Единствената област, в която е регистриран растеж, е производството на енергия (+3,1%).

Министерството на икономиката отдава слабостта на сектора, наред с други неща, на реакция на планираните търговски мита.

„Низходящата тенденция не е прекъсната. Предвид слабия поток от поръчки, няма причина да се надяваме, че индустрията ще излезе от продължителната рецесия скоро“, казва Юп Зенцен, икономически експерт в Германската търговско-промишлена камара.