Гидженов свири на „Герена“

Автор: Труд
Футбол БГ
БУЛФОТО

Радослав Гидженов ще ръководи двубоя Левски – Монтана от 1 кръг на новия сезон в Първа лига. БФС обяви нарядите за уикенда, стартиращ от петък с ЦСКА 1948 – Арда. В Бистрица първият мач за кампанията е поверен на Георги Кабаков. На Красен Георгиев пък се пада дербито Ботев (Пд) – ЦСКА. Мачът на стадион „Христо Ботев“ е с нов час след решение на БФС. Дербито стартира в 22 часа по желание на „червените“. 

Първенство на България по футбол - Срещи от 1 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
 
18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Черно море
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец (Рз) - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Кристиян Николов Колев
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.
ПФК Ботев Пд - ПФК ЦСКА (Сф)
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев
СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Монтана
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Йордан Петров Петров
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Васил Петров Минев
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Тодор Недялков Киров    ВАР:    Мартин Живков Великов    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
Спартак 1918 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Камен Михайлов Алексиев     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
 
 

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