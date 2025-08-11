Глоби до 18 000 евро за тези, които хвърлят боклук от колите си в Италия

Новите разпоредби важат и за чуждестранните туристи

Италия въвежда драконовски санкции за незаконно изхвърляне на отпадъци. Замърсяването в природните резервати може да доведе до лишаване от свобода.

В Италия ще влязат в сила нови строги санкции за незаконно изхвърляне на боклук от автомобили, съобщава Der Standard в понеделник. В крайни случаи, наредбата, която ще влезе в сила в събота, може да предвиди глоби до 18 000 евро за шофьори, които хвърлят торба за боклук от прозореца на колата си на пътя или крайпътната зона. Няма значение дали колата е спряла или се е движила по време на престъплението. Вече са предвидени глоби до 1188 евро за предмети като салфетки, пластмасови бутилки и фасове.

Ако шофьорите хвърлят боклук в природен резерват или друга защитена зона, шофьорската им книжка може да бъде отнета и те могат да бъдат осъдени на затвор. С друга промяна в закона, престъпниците вече не е необходимо да бъдат хващани на местопрестъплението и спирани от полицията, както беше досега. В бъдеще ще е достатъчно престъплението да бъде записано от камера за наблюдение, каквито са широко използвани.

Какво трябва да знаете?

Всеки, който изхвърля боклук от кола в Италия, може да очаква сериозни санкции. Предвидени са глоби до 18 000 евро, а в природните резервати в някои случаи е възможно дори лишаване от свобода, според новия регламент, който влиза в сила тази седмица. Видеокамери за наблюдение могат да заснемат шофьори, които изхвърлят боклук, без да бъдат спрени. Нарушенията могат да доведат до лишаване от свобода, отнемане на шофьорска книжка до шест месеца и конфискация на превозно средство.

До седем години затвор

Ако отпадъците се изхвърлят в близост до реки, в природни резервати или във вече замърсени райони и това представлява конкретна опасност за хората или околната среда, се предвижда наказание лишаване от свобода от шест месеца до пет години и половина. В по-сериозни случаи наказанието може да достигне до седем години.

Ако изхвърлянето се извършва с помощта на частно служебно превозно средство, превозното средство може да бъде конфискувано. Тази мярка се прилага и за тези, които използват автомобили или микробуси за изхвърляне на отпадъци в полета, изоставени индустриални зони или природни резервати. За опасни отпадъци присъдата лишаване от свобода е от една до пет години, която при утежнени случаи може да се удължи от една и половина до шест години. Ако нарушението е извършено от служител, използващ служебно превозно средство, собственикът носи отговорност за ненадзор на превозното средство – с присъда до пет години и шест месеца

В Италия боклукът често просто се изхвърля на улицата, както в градовете, така и по селските пътища и магистралите.

Някои улици, дори в популярни туристически райони, могат да изглеждат като сметища. Новите разпоредби важат и за чуждестранните туристи.