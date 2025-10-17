Гръцките данъчни власти разкриха почти 3,2 млн. евро недекларирани доходи в 58 данъчни центъра

42 центъра бяха затворени

Гръцките данъчни власти наложиха глоби в размер на 414 000 евро и временно затваряне на 42 данъчни центъра, след като разкриха високи нива на укриване на данъци в цялата страна, съобщава To Vima.

Одитите, проведени от Независимата агенция за публични приходи (AADE), установиха, че 45 200 разписки или фактури не са били издадени, разкривайки 3,2 млн. евро недекларирани транзакции. Проверките обхванаха 58 центъра в цяла Гърция, включително места в Солун, Ираклион, Аргос, Триполи, Лариса и Закинтос.

Като част от мерките за прилагане на закона, 42 центъра бяха затворени за 48 часа.

Междувременно Европейската служба за борба с измамите (OLAF) провежда текущи проверки в OPEKEPE, гръцката агенция, отговорна за изплащането на селскостопански субсидии. Одитите обхващат субсидии, разпределени между 2014 и 2025 г., с цел да се проверят записите и да се открият нередности в управлението на средствата на Европейския съюз.

Служителите на OLAF са поискали документи, включително договори, резултати от предишни одити, географски данни, организационни диаграми и информация за бивши ръководители и членове на управителния съвет.

Графикът за приключване на тези проверки остава неясен, което повишава вероятността от допълнителни забавяния в изплащането на субсидии, които вече са отложени за бенефициерите.

Гръцките власти вече са провеждали проверки в офисите на OPEKEPE с участието на Европейската прокуратура и гръцката полиция, което показва, че дейността на агенцията е под постоянен контрол.