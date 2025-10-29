Данъчен консулт на "Труд news": ДДС при отдаване на жилище под наем на туристи

Много хора притежават имоти, които отдават краткосрочно под наем на туристи, като използват онлайн платформи (например Booking и Аirbnb). Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това необходима ли е регистрация по ДДС в тези случаи.

Човек е собственик на апартамент в София, който предоставя за нощувки на туристи. Имотът е регистриран по Закона за туризма (ЗТ) като място за настаняване клас “В” - апартамент за гости, с капацитет две легла. Тъй като имотът се предлага чрез платформата Booking.com, е издаден акт за регистрация на основание чл.97а, ал.1 от Закона за ДДС. Човекът е подал декларация за облагане с патентен данък за отдаването на имота под наем.

Собственикът на жилището има българска лична карта и постоянен адрес в София, но от години живее и работи във Виена, където притежава имот, който предоставя целогодишно под наем, като за придобития доход плаща данък. Поставен е въпросът: Във връзка с използване услугите на Booking и Аirbnb трябва ли да има регистрация по Закона за ДДС и ако не, как трябва да се дерегистрира?

I Плащане на ДДС за услуги

Съгласно чл.97а, ал.1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6 от същия закон, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2 от ЗДДС.

Данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Определение за независима икономическа дейност е дадено в чл.3, ал.2 от ЗДДС, съгласно която дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, е независима икономическа дейност.

В случая, доколкото физическото лице, което предоставя за краткосрочно ползване апартамент, има намерение да извършва дейността системно и срещу възнаграждение, то е данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС.

В конкретния случай, за да се определи мястото на изпълнение на доставката, извършвана от платформи като Booking и Аirbnb (услуги по посредничество), съответно за да бъде регистрирано по чл.97а от ЗДДС и определено лицето-платец на данъка върху добавената стойност, следва да бъде установено дали като физическо лице - получател по доставката на посредническите услуги, което живее и работи извън страната, е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната.

В §1, т.11 от ДР на ЗДДС се съдържа определение на понятието “лице, установено на територията на страната”. Това е лице, което е със седалище или адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.

“Постоянен обект” по смисъла на §1, т.10 от ДР на ЗДДС е търговско представителство, клон, офис, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.

За дефинирането на понятието “постоянен обект” следва да се имат предвид конкретните факти за всеки отделен случай, както и практиката на Съда на Европейския съюз (С-168/84; С-190/95; С-231/94; С-260/95), съгласно която под “постоянен обект” следва да се разбира “дейност, която притежава известни характеристики на дълготрайност и структура, която е адекватна по отношение на човешките и техническите ресурси за целите на независимо предоставяне на съответните услуги”. Т. е., за да бъде определен като постоянен, конкретен обект следва да отговаря на определени изисквания за минимална степен на постоянност, минимален размер и постоянна наличност на човешки и технически ресурси, необходими за целите на извършваните доставки.

II В конкретния случай

В хипотезата, изложена в запитването, с оглед преценка дали човекът е установен на територията на страната, следва да се прецени дали има постоянен обект на територията на страната. Помещението, което предоставя за настаняване, е предмет на договора, а не технически ресурс, чрез който извършва независима икономическа дейност. Такъв би бил налице, ако разполага на територията на страната с помещение (собствено или наето), от което негов зависим представител управлява имота/имотите - намира клиенти, организира настаняване, почистване, събира суми за настаняване, заплаща или контролира заплащането на разходите, свързани с ползването на имотите - ток, парно, вода и др. подобни, организира ремонтни работи при необходимост.

Доколкото осъществяването на дейност - услуги по настаняване изисква ангажирането на човешки ресурс (почистване, настаняване и др.) и технически ресурс, считам, че е налице постоянен обект на територията на страната. В тази връзка и съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на извършваната от доставчиците (платформи като Booking и Аirbnb) доставка на посреднически услуги е мястото, където се намира постоянният обект на получателя по доставката - на територията на страната. В този случай обстоятелството дали лицето е местно лице на друга държава не е от значение за определяне на мястото на изпълнение на доставките.

Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС и за същото възниква задължение за регистрация при условията и сроковете, упоменати в чл.97а от ЗДДС. Поради тези обстоятелства, собственикът е регистриран като физическото лице по чл.97а, ал.1 от ЗДДС, като органите по приходите в рамките на своята компетентност и предвид чл.101, ал.6 и ал.7 от ЗДДС са установили, че към датата на извършената регистрация за целите на ЗДДС, за същото са налице условията за задължителна регистрация, упоменати в цитираната правна норма.

В случая, изложен в запитването, доколкото доставките са с място на изпълнение на територията на страната и са облагаеми, а също така и доставчиците (платформите Booking и Аirbnb) не са установени на територията на страната, то данъкът е изискуем от получателя по доставката - физическото лице, което предоставя услугите по настаняване.

Краткосрочното отдаване под наем на имот от лице, установено на територията на страната чрез онлайн платформи, които не са установени на територията на страната, задължително изисква специална регистрация на основание чл.97а от ЗДДС. Следва да се има предвид, че лице, което е регистрирано на основание цитираната правна норма и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97 и 99 от същия закон или за регистрация по избор по чл.100, ал.1 и 2 от закона, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор (чл.97а, ал.5 от ЗДДС).

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.