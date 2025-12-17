Данъчен консулт на "Труд news": Плащане на данъци при онлайн продажби на произведения на изкуството

Много хора продават онлайн направени от тях произведения на изкуството. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на ДДС и даване на касови бележки в тези случаи. Допълнително разглеждаме правилата за ДДС при авансови плащания към фирми в чужбина.

I Онлайн продажба на картини

Безработен има намерение да се регистрира като лице, упражняващо свободна професия - художник. Той смята да продава свое авторско изкуство само чрез онлайн платформи (Etsy, eBay, Аmazon и др.) на клиенти от цял свят. Парите, които ще получава по сметка, ще минават през платформа за електронна търговия, която се явява посредник - доставчик на платежни услуги. Няма да препродава стоки, няма да назначава персонал. Поставени са следните въпроси:

1. Във връзка с прилагане на ЗДДС: След като се регистрира на основание чл.97а от ЗДДС, във фактурите, които ще издава, необходимо ли е да посочва идентификационния номер, който ще бъде издаден на основание на тази специална регистрация, преди да е възникнало задължение за задължителна регистрация? При изчисляване на прага за определяне на мястото на изпълнение при вътреобщностни дистанционни доставки на стоки от 10 000 евро, освен продажбите към клиенти от ЕС, включително и от България, които не са платци на ДДС, ще се включат ли продажбите към фирми и лица платци на ДДС от ЕС и към клиенти от трети страни?

2. Относно прилагане на Наредба №Н-18/2006 г.: Ако получава единствено и само валутен превод или кредитен превод по своята валутна сметка в българска банка, за човека като лице, което упражнява свободна професия, ще възникне ли задължение за издаване на касов бон и подаване на информация към НАП по реда на Наредбата? Преводът от онлайн платформата ще бъде по банков път, т. е. от посредника няма да бъде получавано плащане директно от клиента.

По първи въпрос:

При регистрация по Закона за ДДС, включително по чл.97а от ЗДДС лицата, получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “BG”. Задължителните реквизити на фактурата са посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС, като в т.5 е посочен идентификационен номер по чл.94, ал.2 на доставчика. Протоколът по чл.117 от ЗДДС, съгласно ал.2, т.2 от тази разпоредба, задължително съдържа идентификационен номер по чл.94, ал.2 от ЗДДС на издателя.

Следва да имате предвид, че съгласно чл.113, ал.9 от ЗДДС данъчно задължените лица, които са регистрирани на основание чл.97а, ал. 1 и 2, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури и известия към фактури.

Предвид гореизложеното, като регистрирано на основание чл.97а от ЗДДС лице ще следва да посочва идентификационния номер по ДДС в издаваните от него фактури и другите данъчни документи.

При продажба на произведения на изкуството на данъчно незадължени лица и на нерегистрирани по ДДС фирми от държави членки ще е налице вътреобщностна дистанционна продажба на стоки, съгласно чл.14, ал.1 от ЗДДС. Съгласно т.2 на чл.14, ал.1 от ЗДДС получател по доставката е данъчно незадължено лице. За данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва.

С чл.20б от ЗДДС е предвиден праг за определяне място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки. За изчисляване оборота от 10 000 евро, който е посочения в чл.20б, т.3 от ЗДДС праг, ще се вземат предвид само продажбите към клиенти от ЕС, които не са платци на ДДС - физически лица от държави членки и фирми, които нямат идентификационен номер по ДДС. След надхвърлянето на посочената сума (10 000 евро) тези доставки ще са с място на изпълнение в държавата членка, където са получателите - данъчно незадължени лица и нерегистрирани по ДДС фирми в държави членки (чл.20, ал.1 от ЗДДС).

По втори въпрос:

Лицата, упражняващи свободна професия, не са задължени да регистрират продажбите си с фискално устройство. Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка.

II ДДС при авансово плащане

Дружество, регистрирано по Закона за ДДС, което произвежда метални изделия, поръчва високотехнологична хидравлична абкант преса от регистрирано за целите на ДДС дружество в Белгия. Първо извършва 30% авансово плащане за машината, за да започне нейното производство. Преди машината да бъде изпратена за доработка в Италия, дружеството плаща авансово още 60%. Към настоящия момент машината все още не е доставена в България. Но дружеството получава фактура за цялата стойност, като са приспаднати двете авансови плащания. Очаква се машината да бъде доставена и да бъде инсталира от техници на дружеството производител. Поставен е въпросът кога трябва да бъде начислен ДДС за доставката на машината.

Когато е договорен ангажимент за доставка на стока (хидравлична абкант преса), ведно с монтажа и инсталацията на същата от страна на доставчика (производител), са приложими разпоредбите на Закона за ДДС, отнасящи се за доставка на стоки с монтаж и инсталация.

На основание чл.17, ал.4 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката.

Данъкът е изискуем от българското дружество на основание чл.82, ал.2, т.2 от ЗДДС, предвид че е получател (регистрирано по ЗДДС лице) на доставка на стока с монтаж и инсталация, с място на изпълнение на територията на страната и с доставчик данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, но е установено на територията на друга държава членка.

Като получател по доставката - регистрирано по ЗДДС лице възниква задължение за издаване на протокол на основание чл.117, ал.1, т.1 от закона. Предвид чл.117, ал.3, предложение първо от ЗДДС, протоколът се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.

Доколкото в Закона за ДДС и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС) не се съдържат изрични разпоредби, касаещи дата на възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка при доставка на стоки с монтаж или инсталация, се прилагат общите разпоредби на закона. Данъкът става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие и при извършване на авансово плащане преди съответната доставка. На основание чл.25, ал.7 от ЗДДС, когато преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.

По смисъла на чл.54, ал.3 от ППЗДДС в случаите на чл.25, ал.7 от закона, когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка и данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият става изискуем при извършване на плащането. Получателят по доставката (в случая българското дружество) следва да начисли данък върху размера на плащането чрез издаване на протокол по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС в срок до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем (авансовото плащане по доставката).

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.