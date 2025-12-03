Данъчен консулт на "Труд news": Правила за отчитане на оборота от електронен магазин

Много търговци имат сайт за продажби, където клиентите плащат с банкови карти. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за отчитане на оборота и издаване на касови бележки в тези случаи.

Фирма разработва електронен магазин за собствена козметична линия, която ще бъде продавана само онлайн, предимно в България и Европа. Дружеството е регистрирано по ДДС и няма физически магазин. Плащанията ще се извършват с дебитна и кредитна карта, а доставките ще бъдат извършвани чрез куриерски фирми и пощите.

Поставени са въпросите:

1. Трябва ли задължително да бъде издаван касов бон от фискално устройство (ФУ)?

2. Необходимо ли е електронният магазин да бъде регистриран в НАП?

3. Каква друга информация е необходимо да бъзе подавана в НАП - например одиторски файл?

По първи въпрос:

Общото правило, заложено в чл.118, ал.1 от ЗДДС, е, че всяко лице (регистрирано и нерегистрирано по реда на закона) е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ.

Условията и редът, съобразно които се издават фискални касови бележки, са регламентирани в Наредба №Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Съгласно чл.3 от Наредба №Н-18 всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл.26, ал.1, т. 1, 4, 7 и 8 от наредбата.

Важно е да се отбележи, че определящ за издаване на фискален бон е начинът на плащане на стоките от страна на клиента, a не начинът на получаване от търговеца на платените по продажбата парични средства. Когато лице извършва продажби, плащането по които се извършва в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна/дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, за него е налице задължение за издаване на касова бележка. В случай че плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга, или чрез пощенски паричен превод не е налице задължение за издаване на фискална касова бележка.

В конкретния случай при плащане от клиента с дебитна и кредитна карта ще е налице задължение за издаване на фискален бон от ФУ.

По втори въпрос:

В §1, т.87 от допълнителни разпоредби (ДР) на ЗДДС се съдържа определение за електронен магазин. “Електронен магазин” е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

Съгласно чл.45 от ЗЗП, договор от разстояние е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Съгласно чл.52м, ал.1 от Наредба №Н-18 лице по чл.3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно Приложение №33 от наредбата.

От съществено значение дали електронен магазин следва да се регистрира в НАП е начинът на организиране на дейността, начините, чрез които клиентите/потребителите плащат за стоката и дали е налице задължение за издаване на фискален бон за извършената продажба.

В конкретния случай, за всяко лице, което извършва продажба на стоки/услуги чрез софтуер, отговарящ на определението за електронен магазин (независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет) и приема плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, е налице задължение за подаване на Приложение №33 (преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин).

По трети въпрос:

Има алтернативна възможност, която при определени условия допуска вместо фискален/системен бон да се издаде друг документ за продажба. По силата на чл.3, ал.17 от Наредба №Н-18 лице, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби, вместо с фискален или системен бон, чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:

1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл.52с от Наредбата; и

2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта.

В този случай е необходимо лицето, изпълняващо условията и желаещо да приложи посочената алтернативна възможност за отчитане на продажбите чрез електронен магазин, да се запознае подробно с разпоредбите в членове 52о-52у от Наредба №Н-18.

Съгласно чл.52т, ал.2 от наредбата лицето, използващо алтернативната възможност по чл.3, ал.17 от наредбата, е длъжно за всеки календарен месец да подава към НАП стандартизиран одиторски файл, съгласно приложение №38, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Информацията се подава до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Само за лицата, избрали да прилагат алтернативната възможност по чл.3, ал.17 от Наредба №Н-18, е налице задължение за подаване на стандартизиран одиторски файл съгласно приложение №38 от наредбата.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и четири внучки.