Дете и мъж загинаха след токов удар в надуваем басейн в Румъния

Жертвите не са румънци, но националността им не се съобщава

43-годишен мъж и деветгодишно дете загинаха в Румъния, след като се твърди, че са били ударени от токов удар в надуваем басейн в град Кърца в окръг Сибиу в четвъртък следобед.

Екипи на спешна помощ са се намесили на място, за да реанимират двамата, а два хеликоптера SMURD са били изпратени за помощ. "Въпреки приложените реанимационни действия, пострадалите не реагираха и бяха обявени за починали", съобщават властите.

По този случай се провеждат разследвания за установяване на всички обстоятелства около събитието, по наказателно дело, образувано по обвинение в извършване на престъплението "непредумишлено убийство".

"Днес, чрез обаждане на 112, полицейските служители на надуваемия съд в Сибиу бяха уведомени, че в местността Кърца двама души, възрастен и дете, са пострадали от токов удар, докато са били в басейн. Първоначалните разследвания, извършени от полицията, разкриха, че 43-годишен мъж и 9-годишно непълнолетно дете, чуждестранни граждани, са се намирали в надуваем басейн и по причини, които предстоят да бъдат установени, са пострадали от токов удар", съобщиха от районния съд в Сибиу.