Дете почина след термичен шок в колата на родителите си по време на почивка в Италия

Италия и няколко европейски страни са изправени пред нова вълна от екстремни горещини

Римската прокуратура започна разследване, след като четиригодишното дете на румънски туристи на почивка в Сардиния почина в болница в Рим, няколко дни след като беше намерено да страда от топлинен удар в колата на родителите си, паркирана на слънце. Според първоначалните съобщения карабинерите в Алгеро са установили, че малкото момче е напуснало къщата, докато родителите му са си почивали, и по-късно е намерено от тях в семейната кола в безсъзнание. Първоначално детенцето е откарано в болница "Сантисима Анунциата" в Сасари, детето по-късно е преместено в болница "Джемели" в италианската столица, предава румънският телевизионен канал Digi24.

Италианската преса, цитирана от News.ro, съобщава, че според карабинерите на 6 август четиригодишното дете на румънски туристи на почивка в Олмедо, в северозападната част на Сардиния, е напуснало къщата, докато родителите му са си почивали по обед.

Когато осъзнали, че малкият е изчезнал, започнали да го търсят и го намерили в колата си, паркирана пред къщата, под палещото слънце. Открила го майка му, която веднага се обадила на спешна помощ. На мястото на инцидента пристигнали линейка и карабинери от местната полиция.

Детенцето било в безсъзнание, претърпяло термичен шок, а температурата в превозното средство е надвишавала 50 градуса, според съобщения от мястото на инцидента. То е било транспортирано първо директно до отделението за интензивно лечение на болницата в Сасари. Тъй като състоянието на детето е било критично, а лекарите са подозирали необратимо мозъчно увреждане, малкото е било преместено в болница "Джемели" в Рим.

Разследване, започнато от римските прокурори

При тези обстоятелства, прокуратурата в Рим образува производство по този случай, за да изясни фактите и да установи евентуални виновни. Разследващите възстановяват хронологията на изчезването и намирането на детето, както и условията за безопасност в дома.

Според италианската преса, в момента няма ограничителни мерки, но разследването продължава да оценява всички аспекти на случая. Пресата съобщава още, че четиригодишното момче е било, заедно с родителите и братята и сестрите си, на гости на приятели в къща в селския район на Олмедо, провинция Сасари, където са прекарвали ваканцията си.

Според лекарите, за да претърпи термичния шок, който в крайна сметка е причинил смъртта му, детето трябва да е било заключено в колата, изложено на високи температури за дълго време, но е възможно да се е почувствало зле и преди това.

Предупреждения за екстремни горещини

Италия и няколко европейски страни са изправени пред нова вълна от екстремни горещини, което накара метеорологичните институти да издадат нови червени кодове за горещи вълни.

Екстремните температури са причинили тежки пожари. Според AFP, Иберийският полуостров и балканските страни се борят с няколко пожара, които вече са опустошили част от испанския туристически обект Лас Медулас, включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Италианското здравно министерство издаде червена тревога за седем големи града в понеделник, включително Болоня и Флоренция, тъй като се очаква температурите да се повишат допълнително през следващите дни. Единадесет града са в червено предупреждение във вторник и 16 в сряда. Приблизително 190 пожарникари и армията продължават да се борят с пожар, който бушува от събота в парка около Везувий, достъпът до който е забранен за туристи.