Дъщерята на бившия гръцки премиер Антонис Самарас почина на 34 години

Лена Самарас, 34-годишната дъщеря на бившия гръцки премиер Антонис Самарас, почина късно в четвъртък след сърдечен арест, съобщава електронното издание на в. Kathimerini. Тя почина в болница „Евангелизмос“ в Атина. Лена Самарас завършва Атинския колеж през 2008 г., а по-късно учи строително инженерство в Сити, Лондонски университет.

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис изрази съболезнования, наричайки смъртта „внезапна и дълбоко несправедлива загуба, която шокира всички ни“.

„Всяка дума изглежда малка и безсилна пред лицето на такава скръб“, каза Мицотакис. „С Марева, мислите ни са с Антонис и Джорджия“, добави той, визирайки съпругата си Марева Грабовски-Мицотакис. „Тяхната болка е и наша болка. Смелост…“

Никос Андрулакис, лидер на опозиционната партия ПАСОК, също отдаде почит в публикация в социалните мрежи, наричайки новината „шокираща“.