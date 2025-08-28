Едва ли народните представители ще си вдигнат данъка

Няколко народа в ЕС са гневни на ниските данъци за свръхбогатите

Ще се вдигнат ли данъците върху най-високите доходи и огромните богатства?

Хората го искат, управляващите - не.

Наближава срокът да се подготви и представи поредния жалък проектобюджет 2026 г.

"Прекрасният" бюджет 2025 вече затъва с огромни дефицити, а огромните новопоети дългове ще ги плаща поколението на криминалния "Преход", родено 1990-2010 година.

Т.П. сигурно пак ще обвини за всичко А.В., въпреки че провалът тази година е на екипа от новата слепка.

Същевременно изследване на Европейския съюз подсказва че няколко народа гневно се отнасят към ниските данъци за свръхбогатите физически лица и корпорации.

На въпроса "Във вашата страна хората плащат ли данъци пропорционално на доходите и богатството си?", отговорът "Изобщо не" е доминиращ в Унгария (50%), Хърватия (48%) и Естония (47%).

В България отговорът "До голяма степен" принадлежи едва на 13% от анкетираните (това не е средната класа, а класата на най-богатите - свръхбогати и най-високо платени), докато отговорът "Изобщо не" е посочен от 46%.

България е четвъртата страна в ЕС, която се гневи на ниските данъци върху доходите на новобогаташите и натрупаните огромни богатства.

Най-уверени в справедливостта на своята данъчна система са гражданите на Финландия, Люксембург, Австрия, Дания и Германия.

Въпреки очевидната бюджетна криза в България, едва ли обогатените народни представители - голяма част от тях принадлежи на единия процент "свръхбогати" - ще посегне на себе си.

Обратно, най-вероятно е ДДС-то да се повиши с един процентен пункт (поне!), понеже то се заплаща от всички потребители.