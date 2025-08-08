Един от най-стабилните ледници на Земята е на път да се срути

Ледникът Перито Морено е отстъпил с 800 метра и скоро може да изчезне напълно

Но 18-километровият ледник Перито Морено в Аржентина е на път да се срине напълно поради изменението на климата, съобщава Daily Mail.

Германски учени разкриват, че той бързо изтънява и се скъсява, което води до тревожно намаляване на общата му маса. И скоро може да изчезне напълно в рамките на нашия живот, вероятно след няколко десетилетия.

Авторът на изследването Мориц Кох, докторант в университета „Фридрих-Александър“ в Ерланген-Нюрнберг, заяви, че изменението на климата „вече е унищожило един от най-впечатляващите природни феномени на Земята“.

„Изменението на климата, особено по-високите температури, са предизвикали еволюцията, която наблюдаваме днес“, казва той пред Daily Mail.

Ледниците са бавно движещи се ледени реки - някои на стотици хиляди години - които отразяват слънчевите лъчи обратно в космоса и съхраняват ценна прясна вода.

Ако всички те се разтопят напълно, нивото на световния океан внезапно ще се повиши, ще залее градовете, ще изсели милиони хора и ще разруши инфраструктурата

Обявен за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1981 г., Перито Морено е основна аржентинска туристическа дестинация поради своите размери и достъпност.

Според Кох и колегите му той „дълго време е смятан за стабилен въпреки широко разпространеното регионално отстъпление на ледници“.

За да оценят „настоящото му състояние и бъдещата му съдба“, екипът анализира сателитни данни и изследва ледника с помощта на специална радарна система, окачена на хеликоптер.

Радарният апарат за проникване в земята, който прилича на огромна играчка на Меккано, може да сканира леда, за да определи размерите му.

В резултат на това е създадена карта на непознатото досега ледниково дъно, която позволява на екипа да анализира развитието на ледените маси в продължение на десетилетия.

Според констатациите от 2000 г. до 2019 г. Перито Морено губи около 13,3 инча (34 см) от дебелината си годишно, като се топи сравнително бавно.