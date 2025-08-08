Един от най-стабилните ледници на Земята е на път да се срути

Автор: Труд онлайн
Свят

Ледникът Перито Морено е отстъпил с 800 метра и скоро може да изчезне напълно

Но 18-километровият ледник Перито Морено в Аржентина е на път да се срине напълно поради изменението на климата, съобщава Daily Mail.

Германски учени разкриват, че той бързо изтънява и се скъсява, което води до тревожно намаляване на общата му маса.  И скоро може да изчезне напълно в рамките на нашия живот, вероятно след няколко десетилетия. 

Авторът на изследването Мориц Кох, докторант в университета „Фридрих-Александър“ в Ерланген-Нюрнберг, заяви, че изменението на климата „вече е унищожило един от най-впечатляващите природни феномени на Земята“. 

„Изменението на климата, особено по-високите температури, са предизвикали еволюцията, която наблюдаваме днес“, казва той пред Daily Mail.  

Ледниците са бавно движещи се ледени реки - някои на стотици хиляди години - които отразяват слънчевите лъчи обратно в космоса и съхраняват ценна прясна вода.

Ако всички те се разтопят напълно, нивото на световния океан внезапно ще се повиши, ще залее градовете, ще изсели милиони хора и ще разруши инфраструктурата

Обявен за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1981 г., Перито Морено е основна аржентинска туристическа дестинация поради своите размери и достъпност. 

Според Кох и колегите му той „дълго време е смятан за стабилен въпреки широко разпространеното регионално отстъпление на ледници“. 

За да оценят „настоящото му състояние и бъдещата му съдба“, екипът анализира сателитни данни и изследва ледника с помощта на специална радарна система, окачена на хеликоптер. 

Радарният апарат за проникване в земята, който прилича на огромна играчка на Меккано, може да сканира леда, за да определи размерите му. 

В резултат на това е създадена карта на непознатото досега ледниково дъно, която позволява на екипа да анализира развитието на ледените маси в продължение на десетилетия. 

Според констатациите от 2000 г. до 2019 г. Перито Морено губи около 13,3 инча (34 см) от дебелината си годишно, като се топи сравнително бавно.    

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения