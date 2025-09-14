Елвира Георгиева: Няма грешна любов, щом е истинска

Връзката ни с д-р Георгиев е съдбовна, привлече ме като магнит

Понякога животът със съпруга ми е като едно земетресение Новата ми песен е автобиографична - за жена, разкъсвана от любов към двама души

- Елвира, предстои да излезе твоята нова песен “Има ли Господи грешна любов?”, която е първата ти, след 22-годишна пауза. Какво ще издадеш за нея?

- Аз участвам във всички концерти “Обич и песен”, но със стари песни, а това е съвсем нова песен и се почувствах много щастлива! Премиерата ще е на 13-ти септември, когато “Има ли Господи грешна любов?” ще бъде представена по NOVA телевизия, заедно с видеоклипа към нея. Музиката и текста са на Владимир Наумов, аранжиментът е на Пламен Велинов, а видеото е дело на режисьора Николай Скерлев. Песента е за една жена, разкъсвана от любов между двама души! Държах в клипа единият от тези мъже да е съпругът ми, защото с него се чувствам по-непринудено, а другият да е моя мениджър Евгени Боянов, понеже той има голям принос в това да се появи тази песен. Освен това, той е много красив и му казах, че вместо да търся мъж-модел, по-добре да се съгласи да го снимаме в клипа. Евгени прие и мисля, че се получи хубаво видео. В ролята на негова половинка в клипа е модела Радост.

- Има ли нещо автобиографично в новата ти песен, която е по текст на твоя първи съпруг Владимир Наумов, а в клипа є участва настоящият ти мъж - д-р Николай Георгиев?

- Да! Тази песен се роди като стихотворение. Това е нашата истинска история от преди повече от двайсет години и тогава Влади е излял чувствата си в стихотворение, но то е писано от мое име - от женската гледна точка! В този период бях спряла да пея и дълги години то си остана буквално забравено, но се появи отново преди три години, когато реших да разчистя в новата ни къща. Като подреждах, намерих в архива ми една тетрадка с текстове на мои стари песни и това стихотворение беше сред тях. Стана ми мъчно и мило и го качих в къщата. Обадих се на Влади, че съм го намерила и толкова ми харесва, че искам някой ден да направим песен, а той каза, че ако е рекъл Господ може и това да стане! Благодарение на упорството на Евгени, който от няколко години много елегантно се опитва да ме измъкне от моята музикална пауза и да ме провокира да направя нещо ново, това се случи!

Със съпруга й - д-р Николай Георгиев, в техния дом.

- Ти как се почувства, когато прочете за първи път този стих?

- Разбира се, тогава много плаках! Принципно, Влади пише много сърцераздирателни текстове и винаги сме плакали заедно на тях. Когато ми го показа за първи път му казах: “Влади, жалко че вече не пея - такава хубава песен би станала!” Ето, че сега дойде моментът. Песента е интересна като стил и с приятна мелодия. Надявам се и с видеото, което направихме да достигне до хората и да се хареса.

- А как реагира твоя съпруг, когато му предложи да се снима в клипа?

- В първия момент беше малко шокиран и си замълча, а после ми каза: “Ти си ми жена и ако това е добре за теб - ще го направя!” Искахме във видеото да има контраст между улегналия, стабилен мъж и хубавия млад мъж - Евгени, с когото флиртувам и искам ново преживяване.

- В новата ти песен питаш: “Искам единия, искам и другия - има ли Господи грешна любов?” Какъв е твоят отговор?

- В нея пея също: “Имам си спомен, но искам и нов!” Не, няма грешна любов! Има любов, а когато има любов тя няма как да е грешна, щом е истинска, дори според човешките разбирания да не е правилна.

- Отстрани връзката ви с д-р Георгиев изглежда перфектна - така ли е наистина и имали ли сте трудни моменти в отношенията ви?

- Не е перфектна - напротив! Никога не е била перфектна, още от самото начало, защото ние сме много различни, с различни професии... Имайки предвид колко е натоварен и стресиран той в работата, често се случва да се прибере уморен и изнервен, понеже е имал проблеми в клиниката. Освен това, той работи с много хора, което изтощава и после не му се говори. Аз чисто по женски го усещам и не го разпитвам, но понякога се случва и тогава припламват искри между нас и може да се изнервим. Не ни е толкова спокойно, дори по едно време си казвах: “Животът ми с него е като едно земетресение - никога не е спокойно!” Коренно различно е от първия ми брак, все едно тогава е било един, а сега втори живот!

С мениджъра Евгени Боянов и модела Радост, които участват в новия й клип.

- Вярваш ли, че има съдбовни срещи и вашата любов от пръв поглед ли беше?

- Не, специално тази любов не е от пръв поглед. Харесахме се много по-късно. Истината е, че първа направих стъпка и му показах, че ми харесва, докато той не смееше, все пак бях дошла при него със съпруга си... Много след операцията за уголемяване на бюста се случиха нещата между нас, нещо ме привлече в него - някаква магия, магнит! Според мен е предопределено и е трябвало така да стане! Много неща научих в този си брак. Сега съм много по-различна и самостоятелна, което преди нямаше как да се случи, защото първият ми съпруг правеше абсолютно всичко и така ги нямаше уроците. После нещата се завъртяха на 180 градуса и Господ ми показа как е от другата страна. През деня съм сама, защото сегашният ми съпруг е много зает, така че когато се прибере ми е неудобно да го занимавам с друго и се научих сама да се справям с нещата.

- Как се промени връзката ви с годините?

- Като във всяка друга връзка, с рутината някои неща затихнаха, обаче изскочиха други, но въпреки всичко и двамата държим един на друг и все още се преоткриваме. Заради неговата непрекъсната заетост, много малко време прекарвахме заедно и си давам сметка, че той почти нямаше време да споделя, да каже какво му е на него... Напоследък, на тези години отново се преоткриваме и започваме да си споделяме, защото доскоро той наистина имаше много работа и грижи, като човек, който изкарва парите в семейството и носи отговорност. Сега вече, след като направи голяма и хубава клиника, имаме повече време да си споделяме и се надявам да имаме една красива, късна романтична любов!

- Какво обичаш най-много в д-р Георгиев?

- Той е много сърцат - това е много силно в него. Аз също го нося това, но той има наистина голямо състрадание, което ми харесва - много помага, особено като чуе за някое дете в нужда.

- А той какво харесва най-много в тебе, освен красивата ти визия?

- Той не е харесал толкова външността, колкото тази чистота и наивност, която носи моята душа. Това му е направило голямо впечатление, че съм по-различна, чиста, откровена, открита и по детски наивна!

- След “Има ли Господи, грешна любов”, подготвяш ли и други музикални изненади за твоите почитатели?

- Има още няколко песни, но на този етап не мисля за тях. Искам да се насладя на този момент и не е необходимо да бързам - нека първо тази песен да има своя живот.

- Какво ти споделят хората, с които се срещаш и какви въпроси ти задават?

- Питат ме: “Защо не пеете и кога ще направите нова песен?”, или “Защо се отказахте да пеете?” Особено след някое интервю, което давам и хората се сещат за мен и често ми казват: “Толкова хубава певица сте, имате толкова хубави песни! Искаме да пеете и да сте на сцената!”

- Съпругът ти е от най-известните пластични хирурзи. Как гледаш на тези момичета с прекалени корекции в популярните риалити формати?

- Много е грозно това! Човек може да си направи дадени неща, чрез пластичната хирургия, но трябва да изглежда много естетично - когато не се познава дали е правено, или не, това е добрата корекция. За съжаление има ужасно изглеждащи момичета, които се загрозяват с такива огромни устни, като гуми - не знам какви са тези мъже, които харесват това и какво искат от тези момичета?! Мъжът ми не слага такива устни, казва - няма да сложа такива, защото това буквално е осакатяване, освен че е много грозно. Не съм против, ако ти е голям носа, или гърбав, или имаш малък бюст - да го коригираш, но в никакъв случай да не стават гротескни.

- Д-р Георгиев споделял ли ти е за други абсурдни желания на негови клиенти, които е отказвал?

- Споменавал ми е за жени, които искат много големи гърди, но когато е наистина фрапиращо отказва - не казвам, че не е слагал големи, след като пациентката иска. Понякога са идвали и жени, които искат отново да са като девствени, което е странно в днешно време.

- А какво мислиш за модата да се уголемяват задните части?

- На мен не ми харесва това, но абсолютно приемам всичко - кой каквото иска да си прави. Съпругът ми също е против уголемяването на задни части, още повече че всяко нещо не е безрисково и трябва да бъде много добре прецизирано.

- Ти изглеждаш много добре. Какви корекции си си правила и в момента би ли пипнала нещо по себе си?

- Единствено бих помолила моя съпруг да ми направи един горен клепач! Той ми е правил лифтинг на лицето, но нямам промяна на чертите. Това са си моите очи, нос и уста, въпреки че често смятат, че съм си правила устните и казват на мъжа ми: “Докторе, искам да ми направите като на вашата съпруга устните!” А той: “Иска ми се да кажа, че аз съм ги правил, но истината е, че Бог ги е правил!” (Смее се.)

- Какво е отношението ти към ботокса, за който има доста спорове?

- Ботокс слагам само на челото. На мен ми харесва и го правя над 20 години, за да не се бръчкам. Ботоксът на моя съпруг е висок клас и не съм имала проблеми.

- Много от най-красивите жени, в началото не са се харесвали и са имали комплекси. При теб така ли беше?

- Да, разбира се! И аз по същия начин се отхвърлях и не се харесвах. Все исках нещо повече, все другите бяха по-хубави! Трябва да осъзнаем, че всичко което говорим, влияе на клетъчно ниво и това отхвърляне се соматизира като болест - като отхвърляме нещо в себе си и така се разболяваме от какви ли не болести. Осъзнах го късно, но е важно човек да работи върху това.

- А какво си спомняш за първите ти любовни трепети и кога започнаха да те харесват момчетата?

- Може би в пубертета - тогава всички деца погрозняват леко, но след това се поразхубавяват и тогава започнаха да ме заглеждат. Първото ми гадже беше с осем години по-голям и имах хубава любов с него. Харесваха си ме момчетата - бях приятно изглеждаща, но и тогава не се харесвах. Чак сега започнах по друг начин да гледам на себе си.

- Ти си зодия Близнаци. Типичен представител на този зодиакален знак ли си и освен светла, имаш ли и тъмна страна?

- Да! Тъмната страна при мен е когато съм тъжна, но никога не бих направила лошо на човек, обаче се случва сама да си правя лошо на себе си - като се отхвърлям и не се приемам, или не се държа добре със себе си. В последните няколко години доста се промених в добра посока и все по-рядко се случва да се двоумя, което е характерно за Близнака. Това от една страна, а от друга - толкова са артистични Близнаците, което ми харесва и го имам в себе си. Осъзнавам, че трябва да бъда уверена - да обичам и слушам себе си, а не да питам другите.

- Практикуваш много духовни практики - коя от тях ти носи най-голяма полза?

- Всичките са дали своя принос. Най-важното е човек не само да чете нещата, но и да ги прилага и живее. Научих се да се самонаблюдавам и да следя какви са мислите и емоциите ми, за да бъда балансирана и хармонична. На моменти, когато емоцията избива, се опитвам да броя до 10. Казвам си: “Няма нищо страшно, не се притеснявай, отпусни се!” Като изпитам дадена силна емоция се спирам и се питам: “Каква е тази емоция - от къде идва този страх, или гняв, какво ме гневи? Важно е човек да се самонаблюдава, макар че е трудно, защото често се отъждествяваме с емоциите и те ни яхват.

- Кое е мястото с най-силна енергия, на което си била?

- Усетих най-силна енергия на Кръстова гора, където е старият параклис. Дотогава много пъти бях чувала за енергийни места, но там много силно го почувствах и направо бях втрещена - буквално усещах как енергия навлизаше в мен, караше ме да плача и изваждаше нещо тежко от мен - някаква тъга... Като бяхме там, седнахме на земята и усетих тази силна енергия, направо не исках да си тръгна. След три дни пак отидох и заведох и други мои близки на това място. На Перперикон също усетих силна енергия.

- В какво вярваш и сбъдват ли се молитвите ти?

- Вярвам в Бог и само той ми дава сила! За всяко нещо се обръщам към него и се опитвам да живея чрез него. Молитвите се сбъдват - Бог винаги чува това, което искаме, но все пак зависи какво си пожелаваме.

Красивата певица Елвира Георгиева е родена в семейство на потомствени лютиери. Нейният дядо е сред основателите на фабрика “Кремона” и благодарение на него тя започва да свири на цигулка от малка, а по-късно завършва с тази специалност музикалното училище в Стара Загора. Певческият є талант обаче не може да остане скрит и през 1984-та година, Елвира печели конкурс и започва кариерата си в група “Сребърни звезди”. Тя има награди и от най-известните ни конкурси, като “Златният Орфей” и “Бургас и морето”. Огромна популярност като самостоятелна изпълнителка є носи песента “Мечта за всички” (Коминочистачът), музиката на която пише нейния първи съпруг - композиторът Владимир Наумов. Той е автор на почти всичките є големи хитове. Съдбовно за Елвира се оказва запознанството є с популярният пластичен хирург д-р Николай Георгиев. Няколко години след срещата им, двамата се женят на скромна церемония. На нея присъства и първия съпруг на Елвира, с когото са в много добри отношения и продължават да работят заедно.