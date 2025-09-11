Желязков ще участва в честването на професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в честването по повод професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Тържествената церемония с поднасяне на венци и цветя пред паметника на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг, ще се състои утре, 12 септември 2025 година, от 14:30 часа в двора на дирекцията в София, ул. „Пиротска“ №171А.

На честването ще присъстват представители на политическото и професионалното ръководство на МВР, държавни институции и партньорски организации.