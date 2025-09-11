С 20% по-скъпи таксита в София от 1 януари

Тарифите не са променяни три години



Да бъдат увеличени с 20% минималните и максималните тарифи на такситата в София от 1 януари 2026 г. настояват от бранша, каза за “Труд news” Кирил Ризов, почетен председател на “Съюз Такси”. Тарифите на такситата в столицата не са променяни от началото на 2023 г., а оттогава насам са нараснали разходите на водачите на таксиметрови автомобили.

Натрупаната инфлация от последното увеличение на тарифите на такситата е 16,3%, каза Кирил Ризов. Нараснаха заплатите, осигуровките, поскъпна и задължителната застраховка “Гражданска отговорност”. Поскъпват използваните от такситата горива, нараства и цената на тока, ползван от електрическите автомобили. Затова искаме увеличение с 20%, каза Кирил Ризов. Някои представители на бранша искат увеличение от над 40 на сто, но за нас това не е реалистично, допълни той.

Крайното решение за тарифите на такситата е на Столичния общински съвет. То трябва да бъде взето до 31 октомври или остават старите тарифи. Столичният общински съвет определя минимални и максимални тарифи за такситата - дневна и нощна. Заради конкуренцията в бранша повечето таксиметрови компании возят на тарифи близки до минималните нива. Минималната дневна тарифа сега е 1,21 лв. на км, а минималната нощна е 1,39 лв. за км.