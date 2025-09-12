Запрянов: Не са констатирани смущения в показанията на GPS на българските вертолети "Кугър", използвани при визитата на Урсула фон дер Лайен

Не са констатирани смущения в показанията на GPS и бордните прибори на българските вертолети "Кугър", използвани при визитата на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос до народния представител от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Ивайло Мирчев относно присъствие на летателна техника на Министерството на отбраната по време на инцидента с Урсула фон дер Лайен. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив.

Вертолетите са били разположени на стоянки на перона на гражданското летище Пловдив до пристигане на самолета на Урсула фон дер Лайен. Трите вертолета са извършили запуск на двигателите след качване на борда на делегацията, като два от тях, 709 и 710, са излетели за Сопот в 17:50 ч., а резервният вертолет се е пребазирал обратно на летище Крумово. Кацането в района на ВМЗ Сопот е в 18:10 ч., обяснява Запрянов.

По време на запуска, излитането и полета на вертолетите, в периода 17:40 ч. - 18:10 ч., екипажите не са констатирали смущения в показанията на GPS и бордните прибори, посочва министърът.

Освен задачата на двата вертолета, на 31 август 2025 г. не е провеждана летателна дейност с други военни въздухоплавателни средства и съответно не са получавани доклади за отклонение в работата на бордните системи за навигация, заявява Атанас Запрянов.