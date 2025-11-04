Засаждат гинко билоба в Градската градина във Варна

Новите видове ще заменят стари и опасни дървета

77 нови дървета от вида гинко билоба ще бъдат засадени в Градската градина зад Драматичния театър във Варна след окончателното й прочистване от сухи видове, съобщиха от район „Одесос“.

В петък предстои поредното премахване на 5 дървета от вида софора, които са определени като опасни след оглед с резистограф и фитосанитарна оценка, извършени от ландшафтни архитекти в края на юни. При обследването бяха прегледани 137 дървета в района, 32 от които се оказаха в критично състояние. Първите 5 бяха отсечени през юли, а предстоящите резитби ще бъдат извършени също за сметка на общината. Целта е да се гарантира безопасност на гражданите и устойчиво развитие на зелените площи, обясниха от администрацията.

Новата растителност, с която предстои да бъде разкрасена Градската градина, ще е с гаранционен срок от 2 години. Засаждането ще се извърши под стриктния контрол на експерти от районното кметство, като при необходимост растенията ще бъдат подменени в рамките на гаранцията.