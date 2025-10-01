Защо България не е сред страните с най-бързо намаляващо население?

Все пак сме на 38-мо място сред 42 западащи демографии

България не е сред страните с най-бързо намаляващо население. Има защо. Според данни на Световната банка за 2024 г., 42 държави и територии се свиват демографски, като някои отчитат по-бърз спад от други. Да надникнем в Европа и около Европейския съюз.

Най-бързо свиващи се демографии тук са: Косово, Молдова, Северна Македония, Албания, Монако, Латвия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Беларус, Германия, Полша и Унгария.

Какво означава това? Демографиите на най-слабо развитите страни, вместо да стабилизират родните си икономики, „помпат“ безплатно (!) работна сила към най-развитите европейски страни и САЩ. Така тези страни ерозират още повече бъдещето си.

Монако е „специален“ случай - свръхбогата малка територия, която не се слави с висока раждаемост, но няма и висока смъртност; обаче „вносът“ на работна сила е много, много ограничен.

Попадането на Германия в тази група обаче е признак за замисляне. Това е страната, която експортира 75% от стоките на Европейския съюз и импортира огромно количество мигранти. И въпреки всичко, две тенденции са нови: първо, огромен е недостигът на квалифицирана работна сила при огромна безработица; второ, страната вече не изглежда най-привлекателна за мигранти от другите европейски страни.

Страната на световните вицешампиони по волейбол - България, е на 38-мо място сред тези 42 западащи демографии, която ще продължи демографския си спад до 2100 г. Същевременно условията за отглеждане на деца са много по-благоприятни от доста други европейски страни, въпреки че има съществени проблеми и с образованието, и със здравеопазването. Така че: по-малко, но по-качествени български момичета и момчета - това е засега.

*От Фейсбук