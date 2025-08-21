Зеленски постави условие, за да се проведе среща с Путин

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че може да се срещне с руския президент Владимир Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност, и спомена Швейцария, Австрия или Турция като възможни места за срещата.

„Искаме да постигнем разбирателство относно архитектурата на гаранциите за сигурност в рамките на 7–10 дни. Въз основа на това разбирателство целим да проведем тристранна среща“ и с президента на САЩ Доналд Тръмп, посочи Зеленски, цитиран от АФП.

„Швейцария, Австрия – съгласни сме... За нас Турция е страна от НАТО и част от Европа. И не сме против“, заяви той за възможните места за срещата в коментари пред медии.