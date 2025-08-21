Европа призовава Тръмп да разположи самолети в Румъния, за да гарантира сигурността на Украйна

Още по темата: Лавров: Авантюристичната позиция на Макрон по отношение на Украйна не е разбрана от САЩ 20.08.2025 14:36

Европейските страни искат президентът Тръмп да разположи американски изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, съобщават от The Times.

Висши европейски военни ръководители обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си въздушна база в Европа, за да възпрат Русия от повторно нахлуване.

В понеделник Тръмп изключи разполагането на американски бойни самолети на земята в Украйна, но заяви, че е готов да предостави „въздушна“ подкрепа като част от гаранциите за сигурност на САЩ.

След тази среща, на която присъстваха президентът Зеленски и европейски лидери, военни ръководители се събраха във Вашингтон, за да обсъдят логистиката на американската подкрепа.

Генерал Дан Кейн, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, беше домакин на среща с висши генерали от Обединеното кралство, Германия, Франция, Финландия и Италия, за да обсъдят американските гаранции за сигурност.

НАТО в момента провежда мисии за въздушно патрулиране над Черно море от авиобазата „Михаил Когълничану“ в Румъния, която беше център за американските сили по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски самолети.

В допълнение към американските изтребители, базирани в Румъния, европейските страни искат гаранции за продължаващото използване на американски сателити за GPS и разузнаване в Украйна. Те искат ангажимент на САЩ да доставят на Украйна противовъздушни ракети „Пейтриът“ и „Насам“, за да свалят руската техника, както и разрешение за полети с разузнавателни самолети над Черно море.

Кралските военновъздушни сили (RAF) провеждат разузнавателни мисии със самолети Rivet Joint от ранните дни на войната, но самолетите, произведени от Boeing, изискват американско одобрение за полети.

Като част от така наречената коалиция на желаещите, Великобритания предложи да разположи изтребители Typhoon в Западна Украйна и бригада от 3000-5000 войници за обучение на украинската армия. Франция, Канада и Австралия също биха могли да изпратят войски в Западна Украйна.

Русия обаче възрази срещу разполагането на каквито и да било западни войски. В сряда руският външен министър Сергей Лавров заяви, че на Москва и Пекин трябва да се даде право на вето върху западната военна подкрепа за Украйна и заяви, че преговорите на НАТО за гаранциите за сигурност са „път към никъде“.

Лавров каза, че гаранциите за сигурност, обсъдени между Русия и Украйна в Истанбул през 2022 г., са „много добър пример“ за това, което Кремъл би одобрил. Съгласно тези предложения петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН - Китай, Русия, Съединените щати, Великобритания и Франция - ще имат правото да налагат вето върху военната подкрепа за Украйна. Подобно споразумение би позволило на Кремъл да блокира всякакви опити за подпомагане на Украйна.

В сряда Лавров също се изказа неодобрително относно среща между Путин и Зеленски.

Белият дом заяви в понеделник, че такава среща трябвало да се проведе, преди Тръмп да предложи да посредничи на тристранна среща на върха. Лавров заяви в сряда, че Путин „обмисля повишаване на нивото на ръководителите на делегации“ на съществуващите разговори между двете страни.

Трите кръга мирни преговори в Истанбул тази година постигнаха малък напредък и до голяма степен бяха третирани с презрение от Кремъл. Водещият руски преговарящ в тези разговори беше Владимир Медински, бивш министър на културата.

Лавров заяви: „След телефонния си разговор в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп, нашият президент Владимир Путин предложи не само да продължат тези преговори, но и да обмислят повишаване на нивото на ръководителите на делегациите.

„Отворени сме за всякакви формати. Но когато става въпрос за срещи на най-високо ниво, те трябва да бъдат подготвени с най-голяма грижа на всеки етап предварително, така че срещите на върха да не влошат ситуацията, а вместо това да доведат до реално заключение на преговорите, които сме готови да продължим.“

Адмирал сър Тони Радакин, началник на въоръжените сили на Великобритания и началник на щаба на отбраната, присъства на преговори в Пентагона в сряда. Радакин се ползва с доверието на украинците и преди това е изглаждал напрежението между Киев и Вашингтон.

Радакин също се присъедини към виртуална среща с ръководителите на отбраната на НАТО, на която съюзниците обсъдиха подкрепата си за Украйна.