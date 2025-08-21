Чешкият президент: Ще има териториални отстъпки в интерес на споразумение в Украйна

Още по темата: Русия сменя тактиката и завзема повече територия 21.08.2025 09:33

Ако в Украйна бъдат разположени мироопазващи части, Чехия трябва да бъде част от тях

Териториални отстъпки в интерес на споразумение в Украйна вероятно ще се случат, въпреки че всъщност са нарушение на международното право. Това каза в интервю за ČTK чешкият президент Петр Павел. Той заяви още, че отстъпките са отражение на реалността на бойното поле и че ако войната не продължава години наред с много жертви и материални щети, временната загуба на територия е по-малкото зло.

„Ако в Украйна бъдат разположени мироопазващи войски, Чехия трябва да бъде част от тях, защото е активен участник в мирния процес”, смята Павел. „Казвам временно умишлено, защото всяко постигнато споразумение не бива да потвърждава де юре териториални придобивки за Русия. Това би отрекло принципа на териториалната цялост, който е част от Устава на ООН и международното право."

„Това е горе-долу признание на реалността, че Русия твърдо контролира някои региони. Ако те бъдат признати за временно окупирани, тогава трябва да ги наричаме така. А не като руски територии“, добави Павел.

Според западни медийни източници, руският президент Владимир Путин обвързва споразумението за прекратяване на войната с условието Украйна да се откаже от целия Донбас, т.е. Донецка и Луганска области, наред с други неща. В замяна той е готов да замрази настоящите фронтови линии в Херсонска и Запорожка области, които руснаците окупират в по-малка степен.

„Не смея да оценявам как трябва да изглежда едно споразумение относно територията, това наистина зависи изцяло от Украйна и Русия. Вероятно не бива да им даваме съвети какво да запазят и какво да се откажат. Това определено е извън нашите правомощия и компетенции“, отбеляза Петр Павел.

Чешкият президент заяви още, че западните страни предприемат постепенен подход към подкрепата на Украйна. Според него антируските санкции и помощта за атакуваната страна е трябвало да бъдат масови от самото начало. Това би създало условия за най-ефективна украинска отбрана, така че загубите на човешки живот да бъдат възможно най-малки, а конфликтът да продължи възможно най-кратко.

„Дълго време много държави бяха по-загрижени за евентуална ескалация“, смята Павел.

Но в крайна сметка, след известно време, страните са разработили подкрепата. Според президента, в началото на конфликта е имало дискусии за предоставяне на бронирани машини, след това боеприпаси с обсег над 40 километра, след това управляеми ракети и предоставяне на военновъздушни сили.

„Днес ние предоставяме всички тези неща на Украйна. Ако ѝ ги бяхме предоставили, да речем, преди две, може би три години, ситуацията можеше да изглежда съвсем различно“, добави президентът. „Съществува и идеята, че по линията на контакт ще бъде създадена определена демилитаризирана зона, каквото и да бъде договорено. Такава зона ще бъде обект не само на техническо, но и на физическо наблюдение. Вероятно ще има и известно разполагане на международни сили."