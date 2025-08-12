Златото се покачва с фокус върху данните за инфлацията в САЩ

Още по темата: Цената на златото достига нов рекорд 22.04.2025 11:04

Спот златото падна с 1,5% до едноседмично дъно в понеделник

Цените на златото се покачиха във вторник, след рязък спад в предходната сесия, тъй като инвеститорите очакваха данните за инфлацията в САЩ, които биха могли да предложат допълнителна информация за траекторията на намаляване на лихвите от Федералния резерв, съобщава Reuters.

Спот цената на златото се повиши с 0,2% до 3 350,03 долара за унция към 01:46. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през декември останаха стабилни на 3 402,80 долара.

Цените на златото се понижиха с 1,6% в понеделник, докато фючърсите паднаха с повече от 2%, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че тарифите няма да бъдат налагани върху вносните златни кюлчета, което облекчи нервността на пазара.

„Участниците на пазара сега определено ще се фокусират върху предстоящото намаление на лихвите от Федералния резерв, което беше горе-долу оценено през септември. Ако започнем да виждаме, че основните данни за ИПЦ са малко под очакваното, това всъщност би могло допълнително да подкрепи очакванията за намаление на лихвите“, каза старши пазарният анализатор на OANDA Келвин Уонг. „Това би могло да намали разходите за притежаване на злато, а дългосрочната доходност по 10-годишните държавни облигации на САЩ все още остава под определено ключово ниво на съпротива, така че това всъщност би могло да подкрепи цените на златото.“

Всички погледи са насочени към данните за индекса на потребителските цени в САЩ, които се очакват в 12:30.