Знаците по пътя на Рада Цанкова

Нейната техника съчетава изящния щрих на гравьора с ефирността на китайската класическа живопис

Носител на престижни отличия, сред които наградата за живопис на Института на Франция (2024), Рада Цанкова се завръща у дома, за да сподели своя “вътрешен огън”

Нося в себе си духа на детството си в България, духа на времето, в което съм изградила погледа си към света и към неговата красота

През февруари българската публика ще се срещне с изкуството на Рада Цанкова, художничка, която живее в Париж. Ретроспективната є изложба “Духът на знаците” ще бъде представена в София на 17 февруари, в пространство “Монумент” и във Варна на 23 февруари, арт галерия “Папийон”.

Формирана като художник в елитното їcole des Beaux-Arts в Париж в ателието на Жан-Мишел Алберола, Рада не просто рисува пейзажи, а ги преживява, пътувайки по целия свят. Нейната техника съчетава изящния щрих на гравьора с ефирността на китайската класическа живопис.

“Нося в себе си духа на детството си в България, духа на времето, в което съм изградила погледа си към света и към неговата красота. Това е моят вътрешен заряд, онзи вътрешен огън, който гори дори когато ми е студено в ателието. Това е и времето, когато мечтата ми се превърна в решение да поема по дългия и изпълнен с несигурност път на артиста. А знаците?! Това са образите, местата и хората, които Франция ми разкри като възможност да срещна. Едно дотогава непознато, ново светоусещане и нова връзка със света. Това е и важният за мен знак, който Франция ми даде - тя ме призна като артист на френската съвременна арт сцена”, споделя Рада Цанкова, дъщеря на един от създателите на група “Щурците”, композитора Петър Цанков.

Преминаване_акрил_туш_80х190 см

“Рада рисува света по свой собствен начин, преобразявайки го в ажурни пространства, които кара да проблясват. Освободена от обичайната си тежест, вселената придобива приказен облик. Дори най-драматичните є аспекти са приглушени, без да губят своята интензивност... Далеч, много далеч от грохота на модерното съвременно изкуство - добре дошли в щедрия, извънвремеви и фин свят на Рада Цанкова.”, пише Франсоаз Монен, главен редактор на френското издание за изкуство Artension.

