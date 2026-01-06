Извадиха над 9 кг марихуана от прагове на автомобил (СНИМКИ)

Спецакцията спря наркотрафик към Турция

26 пакета с над 9 килограма марихуана бяха заловени при акция на ГДБОП. Стойността на иззетото количество възлиза на 180 000 лева.

До разкритието се стигнало, след като антимафиоти и служители на “Гранична полция” спрели край Момчилград автомобил БМВ, управляван от 29-годишен български гражданин. След това автомобилът е откаран в полицейския участък в Момчилград, където е извършено щателно претърсване. В БМВ-то са открити два тайника в праговете, от които били извадени 26 пакета със суха листна маса.

29-годишният мъж е задържан за срок от 72 часа. Срещу него е повдигнато обвинение за държане на наркотични вещества в особено големи размери, съобщи наблюдаващият прокурор Дафин Каменов. Задържаният е варненец с адресна регистрация в Хасково, живеещ в Обзор.

По данни на разследването наркотикът е бил предназначен за Турция, като автомобилът е трябвало да премине транзитно през Гърция. “През последните три месеца се използват алтернативни маршрути за трафик на наркотици”, заяви Атанас Куртов от ГДБОП.