Иззеха близо 80 000 къса контрабандни цигари от кола на АМ "Хемус"

Водачът е задържан за 24 часа

Контрабандни цигари за около 32 000 лв. откриха и иззеха служители на "Икономическа полиция" при проведена тази сутрин съвместно с екип на специализираните полицейски сили акция на автомагистрала "Хемус", съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Нелегалната стока била намерена в лека кола, спряна за проверка до разклона за с. Слънчево. Автомобилът бил пълен с кашони, съдържащи 79 800 къса цигари без бандерол от различни известни марки. Водачът - варненец на 62 години, е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията мъжът и друг път е бил арестуван за разпространение на стоки без акцизен бандерол. Излежал е и ефективна присъда от 1 г. и 10 месеца за същото престъпление, като е бил реабилитиран миналата година.

От ОДМВР-Варна предупредиха, че подобни акции ще има регулярно, за да се ограничат щетите от контрабандата върху бюджета.





