Кадиров: Би било по-добре, ако Тръмп дойде в Русия, за да се срещне с Путин

Главата на Чеченската република Рамзан Кадиров говори за мястото на предстоящата среща на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Според него би било по-добре, ако американският лидер дойде в Руската федерация.

„Ще бъде по-добре, ако дойде в Русия“, каза чеченският лидер пред журналиста на Life.ru Александър Юнашев, обяснявайки тази позиция с факта, че на разговорите ще бъде обсъден „държавният въпрос на Русия и Украйна“. Журналистът публикува отговора на Кадиров в своя Telegram канал.

Въпреки това Кадиров не изключи възможността преговорите между Путин и Тръмп да се проведат в ОАЕ.