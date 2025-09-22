Какво казал гинеколог на среща с красива сервитьорка?

Недоволна жена отива за втори път при врачка:
- Исках да направите мъжа ми като жребец!
- Така и направих, от какво сте недоволна?
- От какво ли!?! Аз се събличам, а тоя идиот само цвили и не може да спре!
***
Съдия разглежда дело за развод. Той пита жената:
- Защо искате развод?
- Защото мъжът ми ме нарича котенце - отговаря жената.
- А какво лошо има в това? - пита съдията.
- Нищо но той ме хвърли от третия етаж, за да види дали ще си падна на краката - отговаря жената.
***
Във врачанска дискотека.
- Свободна ли си за следващия танц?
- Да!
- Седи да ми вардиш пиенето тогава!
***
Ходих до Турция. Купих си говорещ кантар. Като стъпя отгоре ми вика:
- Машалла...
***
Лекарят към пациента:
- Ако не пиете, ще си удължите живота.
- Абсолютно вярно, докторе. Вече една седмица как не пия, а ми се струва, че е минала цяла година...
***
Старшина командва взвод войници:
- Ходом, марш! Раз, два... раз, два...
Покрай него минава петгодишно хлапе и му казва:
- Ей, чичо, а пък аз мога да броя до десет!
***
Питат Радио Ереван:
- Коя е най-интелигентната нация на света?
А радиото отговаря:
- Благодарим за комплимента!
***
Семеен скандал. Мъжът недоволно крещи на жена си:
- Защо, ма? Кажи ми, защо си ми изгладила панталона само до половината?
Жената:
- А, аз на тебе колко пъти трябва да ти казвам, да ми удължиш кабела на ютията....
Полицейска школа за повишаване на квалификацията. Инструкторът дава задача:
- В язовир плува лодка с шест човека на борда. Обръща се и всички се издавят. Колко човека са загинали?
- Шест! - обажда се един новобранец.
- Неправилно, Петров! Дванадесет са загинали - шест при инцидента и шест при следствения експеримент.
***
Говорят си двама:
- Представи си, днес работих две смени.
- Защо??
- Без да исках съм задрямал, а никой не ме разбуди.
***
Маскиран, въоръжен мъж влиза в офиса на политик:
- Това е обир! Дай парите!
- Внимавай с кого говориш, момче! Аз съм политик!
- Тогава ми върни парите!
***
Жабата видяла шарана да се припича на слънце в една плитчина и го попитала:
- Какво правиш тук?
- Чакам да дойде някой рибар.
- Защо, да не ти е омръзнал животът?
- Не, комбина сме с крокодила, аз съм примамка.
***
Пред двореца на шейх спира автобус, пълен с жени.
- Пак ли туристи? - недоволно пита шейхът.
- Не! - отговаря секретярят му. - Вашите тъщи пристигнаха.
***
Мъж и жена си говорят:
- Жорееее, ела да го направим в кухнята!
- Защо точно там, миличко?
- Сложих да варя яйца и трябва да засека 3 минутки...
***
На гарата във Варна баба Пенка и баба Дора набират квартиранти...
Пенка:
- Младежо, ела при мен, моята къщата е близо до морето!
Дора:
- По-добре при мен, в моята къща има такъв WIFI, че ще забравиш за морето!
***
- Жена, къде си тръгнала?
- Малко на шопинг...
- Глей да не се върнеш с някой нов парцал...
След 3 часа...
- Какви са тез торби, ма!?? Аз какво ти казах?
- Стига си подскачал, бе! Каза “нов”... а тия са от “втората употреба!”
***
Влиза един човек при бръснаря и пита:
- Колко ще трябва да изчакам за да се подстрижа?
- Около два часа - отвръща бръснарят.
Човекът си тръгнал. Същото се повтаря и на следващия ден - същият човек влиза, пита колко трябва да изчака и си тръгва. На третия ден се повторило същото и бръснарят казал на помощника си да проследи човека и да му каже къде отива. След около 10 минути помощникът се връща и се смее. Бръснарят попитал:
- Какво се смееш бе? Видя ли къде отиде?
Помощникът отвърнал, смеейки се:
- У вас.
***
Тресяща се блондинка влиза в сексшоп:
- Извинете! - обръща се тя към продавачката - Продавате ли вибратори?
- Да.
- А, знаете ли как се изключват?
***
Жена казва на мъжа си:
- Скъпи, както ме посъветва, говорих с дъщеря ни за любовта и секса, та нали скоро ще навърши 15.
- Е и как мина?
- Научих много интересни неща от нея и изгарям от нетърпение да ги пробвам.
***
Млад гинеколог, отива на среща с привлекателно момиче. Отиват в къщата на гинеколога и момичето му предлага да правят секс, но лекарят казва:
- Ти какво работиш?
- Сервитьорка съм, защо?
- Случвало ли ти се е, да се прибереш вкъщи и да си кажеш “Ако се докосна до още една чаша кафе, ще гръмна”...