Какво казал гинеколог на среща с красива сервитьорка?

Недоволна жена отива за втори път при врачка:

- Исках да направите мъжа ми като жребец!

- Така и направих, от какво сте недоволна?

- От какво ли!?! Аз се събличам, а тоя идиот само цвили и не може да спре!

***

Съдия разглежда дело за развод. Той пита жената:

- Защо искате развод?

- Защото мъжът ми ме нарича котенце - отговаря жената.

- А какво лошо има в това? - пита съдията.

- Нищо но той ме хвърли от третия етаж, за да види дали ще си падна на краката - отговаря жената.

***

Във врачанска дискотека.

- Свободна ли си за следващия танц?

- Да!

- Седи да ми вардиш пиенето тогава!

***

Ходих до Турция. Купих си говорещ кантар. Като стъпя отгоре ми вика:

- Машалла...

***

Лекарят към пациента:

- Ако не пиете, ще си удължите живота.

- Абсолютно вярно, докторе. Вече една седмица как не пия, а ми се струва, че е минала цяла година...

***

Старшина командва взвод войници:

- Ходом, марш! Раз, два... раз, два...

Покрай него минава петгодишно хлапе и му казва:

- Ей, чичо, а пък аз мога да броя до десет!

***

Питат Радио Ереван:

- Коя е най-интелигентната нация на света?

А радиото отговаря:

- Благодарим за комплимента!

***

Семеен скандал. Мъжът недоволно крещи на жена си:

- Защо, ма? Кажи ми, защо си ми изгладила панталона само до половината?

Жената:

- А, аз на тебе колко пъти трябва да ти казвам, да ми удължиш кабела на ютията....

Полицейска школа за повишаване на квалификацията. Инструкторът дава задача:

- В язовир плува лодка с шест човека на борда. Обръща се и всички се издавят. Колко човека са загинали?

- Шест! - обажда се един новобранец.

- Неправилно, Петров! Дванадесет са загинали - шест при инцидента и шест при следствения експеримент.

***

Говорят си двама:

- Представи си, днес работих две смени.

- Защо??

- Без да исках съм задрямал, а никой не ме разбуди.

***

Маскиран, въоръжен мъж влиза в офиса на политик:

- Това е обир! Дай парите!

- Внимавай с кого говориш, момче! Аз съм политик!

- Тогава ми върни парите!

***

Жабата видяла шарана да се припича на слънце в една плитчина и го попитала:

- Какво правиш тук?

- Чакам да дойде някой рибар.

- Защо, да не ти е омръзнал животът?

- Не, комбина сме с крокодила, аз съм примамка.

***

Пред двореца на шейх спира автобус, пълен с жени.

- Пак ли туристи? - недоволно пита шейхът.

- Не! - отговаря секретярят му. - Вашите тъщи пристигнаха.

***

Мъж и жена си говорят:

- Жорееее, ела да го направим в кухнята!

- Защо точно там, миличко?

- Сложих да варя яйца и трябва да засека 3 минутки...

***

На гарата във Варна баба Пенка и баба Дора набират квартиранти...

Пенка:

- Младежо, ела при мен, моята къщата е близо до морето!

Дора:

- По-добре при мен, в моята къща има такъв WIFI, че ще забравиш за морето!

***

- Жена, къде си тръгнала?

- Малко на шопинг...

- Глей да не се върнеш с някой нов парцал...

След 3 часа...

- Какви са тез торби, ма!?? Аз какво ти казах?

- Стига си подскачал, бе! Каза “нов”... а тия са от “втората употреба!”

***

Влиза един човек при бръснаря и пита:

- Колко ще трябва да изчакам за да се подстрижа?

- Около два часа - отвръща бръснарят.

Човекът си тръгнал. Същото се повтаря и на следващия ден - същият човек влиза, пита колко трябва да изчака и си тръгва. На третия ден се повторило същото и бръснарят казал на помощника си да проследи човека и да му каже къде отива. След около 10 минути помощникът се връща и се смее. Бръснарят попитал:

- Какво се смееш бе? Видя ли къде отиде?

Помощникът отвърнал, смеейки се:

- У вас.

***

Тресяща се блондинка влиза в сексшоп:

- Извинете! - обръща се тя към продавачката - Продавате ли вибратори?

- Да.

- А, знаете ли как се изключват?

***

Жена казва на мъжа си:

- Скъпи, както ме посъветва, говорих с дъщеря ни за любовта и секса, та нали скоро ще навърши 15.

- Е и как мина?

- Научих много интересни неща от нея и изгарям от нетърпение да ги пробвам.

***

Млад гинеколог, отива на среща с привлекателно момиче. Отиват в къщата на гинеколога и момичето му предлага да правят секс, но лекарят казва:

- Ти какво работиш?

- Сервитьорка съм, защо?

- Случвало ли ти се е, да се прибереш вкъщи и да си кажеш “Ако се докосна до още една чаша кафе, ще гръмна”...