Как приключва спор между катаджия и адвокат?

Ако нещо мърда - това е Биология!
Ако мирише - това е Химия!
Ако има сила - значи е Физика!
А ако нищо не разбираш - това е Математика!
***
- Вие не спряхте на знак “Стоп”. - казал полицаят.
- Аз намалих, видях, че няма друга кола, и продължих. - уточнил адвоката.
- Но все пак не спряхте, а това трябва да направите по закон.
- Ако ми обясните каква е реално разликата между “намалих”, и “спрях”, ще си дам документите. - настоявал адвоката.
- ОК, така е честно! - казал полицаят. - Моля излезте от колата.
Адвокатът излязъл, и полицаят започнал да го налага с палката.
- Сега - попитал той след няколко удара - искате да спра, или да намаля?
***
- Тате, омръзна ми да нося бебето, може ли да понося шишетата с ракия?
- Добре, но внимавай, да не ги изпуснеш!
- Освен, че сте счетоводител, какво друго умеете?
- При внезапна проверка мога да изям цялата документация!
***
Шефът:
- Колеги, а сега всеки да каже нещо позитивно от днешния ден!
Аз:
- Днес плаках само веднъж, шефе...
***
Мъж в данъчното:
- Аз кога мога да си взема отпуск?
Служителката:
- Господине, ама вие не работите при нас...
- Да, но на практика работя само за вас...
***
Адвокат към клиента си:
- Имам една добра и една лоша новина за вас!
- Дайте първо лошата.
- Кръвта, която ви взеха за анализ, съвпада с кръвта от местопрестъплението!
- А добрата?
- Кръвната захар и холестерола ви са супер!
***
Краят на работния ден в голяма търговска банка. Чистачката плахо чука на вратата на директора:
- Господин директор, искам да ви помоля, ако е възможно, да ми оставите ключа от трезора.
- Лельо Иванке, ти нещо не си добре! Как така ще ти оставя ключа от трезора?! Та там са най-ценните ми документи.
- Ами, добре. Щом не може - не може. Обаче да знаете, че вече ми писна да отключвам с кламер, за да измия пода вътре...
***
Една блондинка пита друга:
- За какво мечтаеш?
- Мечтая Дядо Коледа да ми подари сто хиляди долара.
- А защо не милион?
- Е, милион не е реално.
***
- Каква е разликата между автомонтьор и доктор?
- Единият си мие ръцете преди да влезе в тоалетна, а другия след това.
***
Мъж към приятелката си:
- Ако не се омъжиш за мен, ще се обеся пред дома ти...
- Стига глупости, нали знаеш баща ми колко мрази да висиш пред нас!
***
Известни и неизвестни факти за Чък Норис:
• Чък Норис хвърли граната и уби 50 човека. После гранатата избухна.
• Gmail акаунтът на Чък Норис - [email protected].
• Чък Норис спечелил “Тур дьо Франс” с велоергометър!
• На Чък Норис всичките му зъби са мъдреци.
• Малките деца гледат под леглата си и в гардероба за чудовища преди да заспят. Чудовищата гледат под леглата си за Чък Норис...
• Чък Норис може да пие вода от чешмата на екс.
• Чък Норис е участвал във всички серии на “Междузвездни войни”. Той играл Силата.
• На Чък Норис каубойските ботуши са направени от истински каубои.
• Само Чък Норис може да натисне Ctrl + Ald + Del с един пръст!
• Чък Норис има меча кожа пред камината. Мечката не е мъртва, просто я е страх да мръдне.
***
Българин и швейцарец спорят кой език е по-труден:
- Ние - казал швейцарецът - пишем “их бин”, а произнасяме “иш бин”.
- А пък ние - гордо заявил българинът - пишем “какво”, а произнасяме “ъ”.
***
Час по география.
Учителят пита:
- Иванчо, коя африканска държава можеш да ми кажеш?
- Заебабве!
- Не е Заебабве, а Зимбабве! Какви африкански зверове има там?
- Ебирози...
- Не са ебирози, а носорози! А какви дървета има там?
- Ебибаби....
- Тъпак, не са ебибаби, а бабоеби... Пфу, диване, как ме обърка! Сядай си. Ебеница!
***
Пресконференция на израелския национален отбор по тенис на маса. Треньорът казва:
- Господа, след тримесечно прекъсване нашият отбор възобнови тренировките!
Глас от залата:
- Значи все пак намерихте топчето?
***
Когато мъж заспи с лице в салатата - това е свинщина. Когато жена заспи така - това било маска за лице!
***
Бизнесмен закъснява за ужасно важна бизнес среща, но не може да намери място за паркиране. Отчаян, поглежда небето:
- Господи, направи така, че да намеря място. Ще започна да си плащам данъците. Ще плащам осигуровки на служителите. Даже ще си върна всички дългове.
В този момент трясва мълния и по мистериозен начин една кола изчезва и освобождава място за паркиране. Мъжът поглежда пак към небето:
- А, зарежи, намерих място...
***
Три блондинки си говорят. Първата казва:
- Снощи хванах мъжа си за топките, а те студени.
Втората:
- Ама и на моя са му студени.
Третата:
- А аз, да си призная честно, въобще не обръщам внимание на тези неща.
На другия ден третата пристига на работа с огромна синина под дясното око.
***
Отишъл един човечец в магазина и казал:
- Искам 5 яйца, ама аз да си ги избера..
- Чакай бе - рекъл продавачът - как така ще си избираш?
- Ами така! Искам, като на избори, да си избера и яйцата!
- Така кажи, бе, мой човек! На ти 5 яйца - избирай си!
***
Родителите 20 години правят от момчето мъж, за да може след това една жена за 20 минути да го направи на идиот.
***
Мъж се прибира. Звъни на вратата, но не му отварят. Изнервен от разни подозрения се засилва и разбива вратата. От спалнята излиза жена му по бельо и казва:
- Какво направи бе идиот?! Разби вратата! Добре че тука случайно има един дърводелец.
***
Парадоксът на писоара:
- Около него винаги е опикано, защото никой не се доближава. А никой не се доближава, защото около него винаги е опикано.
***
Въпрос:
- Какво е 71?
Отговор:
- 69 + 2 пръста!
***
- Сине отиди да глешаш как баща ти боядисва коридора. Като пораснеш, ще му помагаш.
- Той няма ли да е свършил дотогава?
***
Ставайки в 3 посред нощ да пикая, заварих в кухнята жената да пази диета.
Събрали се двама евреи за вечеря, единият донесъл рецептата, другият - тавата...
***
Стара маймуна обяснява на млада какво е условен рефлекс:
- Виж сега, ще натисна този бутон, а онзи идиот с бялата престилка ще ни донесе по един банан.
***
Жени! Помнете! Вие не сте чистачки, съдомиячки, не сте готвачки, нито перачки... Вие сте ангелите на чистотата! Жрици на реда! Богини на уюта! Домът - това е вашия храм!