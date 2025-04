Какъв е рискът светът да бъде опустошен от гъбична пандемия, точно като в сериала "The Last of Us"?

Действието на един от най-популярните сериали в момента, "The Last of Us", се развива в свят, опустошен от пандемия, причинена от гъбички кордицепс, които заразяват хората и ги превръщат в кръвожадни зомбита.

Подобно нещо се случва и в действителност, но тези паразити заразяват насекоми, променяйки и манипулирайки поведението им.

„Има многобройни гъбички, които заразяват мозъците на човешките същества по цялата планета, често с опустошителни последици“, казва проф. Илейн Бигнел, един от водещите експерти в областта на изследванията на гъбични патогени, които заразяват хората.

Има няколко вида гъбички, които са важни патогени и заразяват стотици хиляди хора всяка година, обяснява Бигнел пред Sky News.

Сред видовете, които са се появили в списъка на най-опасните гъбички за човешкото здраве, съставен от Световната здравна организация (СЗО), е aspergillus fumigatus, вид мухъл, често срещан в домове и на открито, който може да причини „хронични и остри белодробни заболявания“ и да бъде фатален.

Други опасни видове са гъбичките кандида - една от основните причини за инфекции на кръвния поток при пациенти в интензивно лечение, и криптококоси неоформанс, която причинява смъртта на над 100 000 души годишно в Субсахарска Африка.

„Едно общо нещо, което гъбите убийци имат, е способността им да растат при човешка телесна температура, което е необичайно за гъбички“, каза Бигнел.

Кордицепсът не е в списъка, но е съвсем реален.

„Има около 600 вида“, казва д-р Марк Рамсдейл, професор по молекулярна микробиология в Центъра за медицинска микология на MRC.

Тези гъбички обикновено се срещат в тропическите гори и проникват в тялото на насекомото чрез спори, които позволяват на паразита да се размножава и да се защитава. След това гъбата манипулира гостоприемника да се премести на място с възможно най-много влага, за да й помогне да расте, преди да започне да се храни с останките на насекомото и да освободи нови спори от трупа му.

При хората кордицепсът се използва за медицински цели, особено в китайските билкови лекарства.

„Няма доказателства, че причиняват заболявания при хората. Но що се отнася до връзката им с насекомите, те манипулират своите гостоприемници и някои гъбички са развили тази способност с течение на времето“, обяснява Рамсдейл.

Друг аспект, който се появява в сериала на HBO, е въздействието на изменението на климата, което прави възможно заразяването на хората с кордицепс. От милионите видове гъбички, за които се смята, че съществуват на Земята, са идентифицирани само около 150 000. Малко от тях са успели да се адаптират към температурата на човешкото тяло и други условия, присъстващи в тази среда.

„Възможно е някои от тях да направят този преход от един начин на живот към друг и да станат патогенни в контекст, за който не сме се замисляли преди“, казва Рамсдейл.

Аспектът, който присъства в сериала и се различава най-много от реалността, е свързан със степента и скоростта, с която гъбичките се разпространяват сред хората. Някои гъбички могат да се предават от човек на човек, но би бил необходим много мощен вариант, за да заплаши човешкия вид с изчезване, както се случва в "The Last of Us", според Бигнъл.

Така че, поне засега, можем да спим спокойно, знаейки, че в зърнените храни, които ядем за закуска, няма да открием никакви гъбички, които биха могли да ни превърнат в зомбита.

Но изследователите посочват, че пандемията от коронавирус е доказателство, че не можем да почиваме на лаврите си, когато става въпрос за заплахи за общественото здраве и риска тези кризи да възникнат много внезапно. Като се има предвид, че гъбичните инфекции при хората са сравнително модерно явление – до 80-те години на миналия век е имало много малко примери – и че няма изследователска програма за разработване на противогъбични ваксини, все още има много какво да се подобри.