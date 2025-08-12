Кандидатът за президент на Колумбия Мигел Урибе почина два месеца след като беше прострелян

Нападението беше най-тежкият изблик на политическо насилие от около две десетилетия

Колумбийският сенатор и кандидат за президент Мигел Урибе, който беше прострелян в главата по време на предизборна кампания преди два месеца, почина в ранните часове на понеделник на 39-годишна възраст, съобщиха от болницата, в която го лекуват.

Урибе, член на известна политическа фамилия и депутат от дясната опозиция, беше прострелян на 7 юни в Богота, където говореше, за да се опита да си осигури номинацията на партията си за изборите през 2026 г., пише Reuters.

Съпругата му Мария Клаудия Таразона съобщи за смъртта му в социалните мрежи. „Моля Бог да ми покаже пътя, по който да се науча да живея без теб“, написа тя. „Почивай в мир, любовта на живота ми, аз ще се грижа за децата ни“.

Нападението беше най-тежкият изблик на политическо насилие от около две десетилетия и предизвика спомени за бурните години на 80-те и 90-те години на миналия век, когато четирима кандидат-президенти бяха убити в отделни нападения, за които бяха обвинени наркокартелите.

"Разследването трябва да се задълбочи. Това ще направят съответните органи, подпомогнати от международни експерти, които ще дадат информация, когато настъпи моментът", заяви президентът Густаво Петро в публикация в социалната мрежа Х. "Всеки път, когато е убит колумбиец, това е поражение за Колумбия и за живота."

Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos.



La vida está por encima de cualquier ideología.



He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 11, 2025

Болницата на фондация „Санта Фе“ - където поддръжници провеждаха редовни бдения по време на лечението на Урибе и многократните операции - съобщи през уикенда, че състоянието му се е влошило заради кръвоизлив в централната нервна система.