Тайван евакуира стотици заради тайфуна Подул

Тайфунът Подул със средна сила, с пориви до 155 км/ч

Властите в Тайван се борят да евакуират стотици хора преди евентуален удар на тайфуна Подул по югоизточното крайбрежие на острова, докато близките райони се борят да се възстановят от наводненията и рекордните ветрове, причинени от предишни бури, съобщава Reuters.

Тайван редовно е ударен от тайфуни, обикновено по планинското си, слабо населено източно крайбрежие с лице към Тихия океан.

„Тайфунът Подул със средна сила, с пориви до 155 км/ч (96 мили/ч), се насочва към югоизточния град Тайтунг, докато се усилва, и се очаква да достигне сушата в сряда”, съобщиха метеорологични служители.

В източния окръг Хуалиен близо 700 души ще бъдат евакуирани от домовете си, за да се предпазят от риска от преливане на естествен язовир, образуван след свлачище, причинено от предишен тайфун.

„Призоваме хората, живеещи надолу по течението, да следват правителствените инструкции и да се евакуират“, каза Чу Чунг-джуй, служител на Националния научно-технологичен център за намаляване на бедствията.

След като достигне сушата, се очаква бурята да засегне гъсто населеното западно крайбрежие, преди да се насочи към южната китайска провинция Фудзиен по-късно тази седмица.