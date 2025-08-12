Норвегия: Осло ще изпълни заповедта за арест на Нетаняху, ако той го посети

Още по темата: Нетаняху: Израел вижда признаването на Палестина от Франция като награда за тероризма 25.07.2025 07:31

През ноември 2024 г. МНС издаде заповеди за арест на Нетаняху и Йоав Галант

Норвегия осъжда действията на Израел в ивицата Газа и ще изпълни заповедта за арест на Международния наказателен съд (МНС) на премиера Бенямин Нетаняху, ако той пристигне в кралството. Това заяви заместник-министърът на външните работи Андреас Моцфелдт Кравик в интервю за Al Jazeera.

„Действията на Израел са напълно неприемливи. Видяхме как училища, болници, журналисти биват нападани“, отбеляза Андреас Моцфелдт Кравик, говорейки за ситуацията в палестинския анклав. Той подчерта, че норвежкото правителство е запознато с решението на МНС да арестува Нетаняху и „ще изпълни тази заповед, ако Нетаняху стъпи на норвежка земя“.

Кравик припомни, че кралството, заедно с редица други държави, е наложило санкции срещу израелския министър на финансите Бецалел Смотрич и министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

През ноември 2024 г. МНС издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Палестина.