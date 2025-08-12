Още по темата: Мадуро: Безумно е разрешението на Запада Украйна да нанесе удари дълбоко в Русия 18.11.2024 09:55

Президентът на Венецуела Николас Мадуро осъди налагането на санкции срещу независими държави и заяви, че Русия и руският лидер Владимир Путин са постигнали победа на икономическия, военния, политическия и дипломатическия фронт.

„Руската икономика демонстрира голяма устойчивост, издържа на ракетните удари от санкциите и победи“, каза Мадуро в предаването „С Мадуро Плюс“ по телевизионния канал Venezolana de Televisión .

Николас Мадуро подчерта, че „Русия и Путин спечелиха икономическата, въоръжената, политическата и дипломатическата война“.