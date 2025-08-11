Миграцията като оръжие: Русия, Беларус и Либия готвят нова вълна преселници към ЕС

Полетите между Минск и Бенгази са се удвоили

Москва увеличава влиянието си в контролираната от ген. Хафтар част от Либия

Владимир Путин се е съюзил с либийски военачалник генерал Халифа Хафтар, за да предизвика нова мигрантска криза в Европейския съюз. Европейската комисия проследява увеличен брой полети между източния либийски град Бенгази и Минск, столицата на Беларус. Според длъжностни лица, моделът говори за възможна координация с Хафтар, военния лидер, който контролира голяма част от Източна Либия, за подготовка на поредна вълна от нелегална миграция в блока, пише The Telegraph.

Това би повторило лятото на 2021 г., когато десетки хиляди търсещи убежище преселници от Северна Африка опитаха, подпомогнати от местните власти, да преминат границата на Беларус с Полша, в, според експерти, организиран от Русия опит за дестабилизиране на Европейския съюз.

Imigranci koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach zachowują się agresywnie.Rzucają w stronę polskich służb kamieniami, różnymi przedmiotami. W celu zapobieżenia nielegalnemu przekroczeniu granicy wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/vPBdB3IiDj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Данните показват, че полетите на беларуската държавна авиокомпания „Белавия“ между Бенгази и Минск са се увеличили през последните месеци. Докато през май са били два, през юни и юли броят им се е увеличил съответно до пет.

Честотата и моделът на тези полети пораждат подозрения, че генерал Халифа Хафтар вероятно улеснява тези движения в партньорство с Москва и Минск.

„Наблюдаваме последните полети Минск-Бенгази, изпълнявани от „Белавия“, заяви служител на Европейската комисия пред британското издание, добавяйки, че „честотата и естеството на тези полети, особено в кратки срокове, повдигат въпроси относно потенциалната координация или улесняване на потоците от незаконни мигранти“.

Украинската служба за външно разузнаване изрази подобни опасения в края на юли.

ЕС е силно обезпокоен от тези развития. Frontex, граничната агенция на ЕС, определи Беларус като едно от основните предизвикателства в борбата с незаконната миграция тази година.

През първите седем месеца на тази година са регистрирани 5000 незаконни преминавания на източната граница на ЕС. Въпреки че броят им е по-нисък от 2024 г., властите се опасяват от потенциален нов приток, ако маршрутът Либия-Беларус стане по-активен.

Висши служители на ЕС се опитват да се ангажират с Либия, за да противодействат на тези рискове, но политическото напрежение усложнява усилията. „Фактът, че Русия увеличава влиянието си в Либия, е именно наша загриженост и затова трябва да се ангажираме и с Либия“, каза еврокомисарят по миграцията Брунер пред Politico.

Планираното посещение на високопоставена делегация на ЕС в Бенгази през юли обаче беше внезапно отменено, след като длъжностни лица, включително Брунер, внезапно бяха обявени за персони нон грата при кацане на летище "Бенина".

Предполагаемата роля на Русия в движението на полетите е свързана с нарастващото ѝ присъствие в териториите от Либия под контрола на Хафтар. След като намали военното си присъствие в Сирия, след падането на режима на Башар Асад, Москва прехвърли оборудване от базата си в Тартус - в Източна Либия.

Кремъл оказва на либийския лидер широка военна подкрепа, което беше демонстрирано на неотдавнашен парад с участието на руски бронирани машини и системи за противовъздушна отбрана.

Хафтар командва мрежи от трафиканти на хора, действащи от Либия, една от основните отправни точки за мигранти, които се стремят да стигнат до Европа през Средиземно море. Тази комбинация от военни и логистични възможности го позиционира като ценен партньор за Москва във всякакви усилия за оказване на натиск върху европейските граници.

Предполагаемата координация между Москва, Минск и Бенгази се разглежда от ЕС като част от по-широка стратегия за хибридна война, ръководена от Кремъл.

През 2021 г. подобни тактики доведоха до изпращане на десетки хиляди мигранти да преминат през Полша, Литва и Латвия от Беларус, след като ЕС санкционира Минск заради принудителното приземяване на полет на Ryanair.

Belarus is attacking Poland... with migrants.



The video of another attempt to break through the border was published by the Polish Ministry of Defense. Migrants often succeed in such attempts with the support of Belarusian border guards.

🤬 pic.twitter.com/keFjTKV2tO — Eva 🇨🇿❤️🇺🇦❤️ (@Eva_CZ1) September 24, 2023

Анализатори смятат, че тази операция е била предназначена и да разсее европейските правителства, докато руските сили се струпват по границите на Украйна преди инвазията през февруари 2022 г. Оттогава Кремъл многократно използва неконвенционални средства – включително миграционен натиск – за да дестабилизира държавите от НАТО и ЕС, подкрепящи Киев.

„Със сигурност съществува опасност Русия да използва мигрантите и миграционния въпрос като цяло като оръжие срещу Европа. Това превръщане на оръжия в оръжие се случва и, разбира се, ние също се опасяваме, че Русия възнамерява да направи същото с Либия“, каза еврокомисарят по миграцията Магнус Брунер пред Politico.