КЗК проверява вдигането на екотакси до 10 пъти

Правят секторен анализ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва секторен анализ на конкурентната среда на пазара, свързан с управление на отпадъци от домакински електрически уреди. КЗК ще изследва цялата верига - от пускането им на пазара до оползотворяването на отпадъци.

Решението е взето след сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България. В сигнала се изразяват съмнения за нарушения на конкуренцията, включително за координирани действия между лицензираните организации, чрез едновременно повишение на екотаксите от 8 до 10 пъти.

В рамките на предварителното проучване е събрана пазарна информация, изискани са данни от Министерството на околната среда и Българската асоциация по рециклиране. Според институциите “внушенията за огромен скок в размера на продуктовите такси, оттам и на цените на електрическите уреди, в случая са неоснователни”.

Противоположните твърдения на засегнатите страни налагат извършване на по-детайлно и всеобхватно проучване на поведението на участниците на пазара, на цялостна оценка на конкурентната среда и на причините за повишението на екотаксите. В секторния анализ специално внимание ще бъде отделено на влиянието на екотаксите върху цените на домакинските електроуреди.