Светът се нуждае от мир

Грешките на бившия президент на САЩ Джо Байдън и неговата администрация трябва да бъдат поправени в името на мира и сигурността, каза Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции и специален представител на руския президент за икономическо сътрудничество с чужди държави.

"Светът се нуждае от мир и сигурност. Грешките на Байдън трябва да бъдат поправени“, написа Кирил Дмитриев в социалната мрежа X, коментирайки публикацията на Белия дом, в която американският лидер Доналд Тръмп беше наречен „президентът на мира“.

World needs peace and security. Biden’s mistakes need to be corrected. 🕊️ https://t.co/xY4A4nXbef — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 12, 2025

На 8 август Тръмп заяви, че очаква да се срещне с Путин в Аляска на 15 август. След това плановете за преговорите бяха потвърдени от помощника на руския президент Юрий Ушаков.