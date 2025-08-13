Изтребителят с най-дълъг обсег на действие в света получи нова партида за руските военновъздушни сили: Каква е мисията на Су-34 днес

Нова партида изтребители Су-34М е доставена на руските Въздушно-космически сили, тъй като службата продължава да получава самолетите с много по-бърз темп от военното време, пише Military Watch Magazine. Държавната Обединена самолетостроителна корпорация, която организира производството на самолетите в завод в Новосибирск, потвърди, че те са преминали пълен цикъл от заводски изпитания и тестове в различни оперативни режими, преди да бъдат прекарани на непотвърдено летище, за да започнат активна служба. „Обединената самолетостроителна корпорация достави нови изтребители-бомбардировачи Су-34 на Министерството на отбраната на Русия. Самолетите попълниха флота от оперативна/тактическа авиация на руските Въздушно-космически сили. Самолетите са произведени по плана за обществени поръчки за отбрана за тази година“, беше обявено.

Коментирайки доставката, изпълнителният директор на Ростех Олег Евтушенко отбеляза: „Фронтовият бомбардировач Су-34 отдавна се е доказал като най-добрият в своя клас. Възможностите на самолета позволяват на пилотите да действат успешно в театри на военни действия и да използват както неуправляеми, така и управляеми оръжия от въздуха. Самолетът е необходим в съвременните бойни операции и нашите самолетни заводи увеличиха производствените си темпове и осигуряват безпроблемни доставки до войските.“ На Су-34 се разчита повече от всеки друг клас изтребител за подкрепа на продължаващите военни усилия в украинския театър на военните действия и често е заснет как извършва интензивни бомбардировки на украински и съюзнически западни сили, включително с 3000-килограмови планиращи бомби FAB-3000, бомби с термобарични бойни глави и множество други боеприпаси. Самолетите се използват както за стратегически бомбардировки, така и за осигуряване на близка въздушна поддръжка с помощта на прецизни управляеми оръжия. Новите тактически разузнавателни модули също позволиха самолетът да бъде конфигуриран за редица разузнавателни мисии в театъра на военните действия.

Су-34 е разработен като подобрена версия на съветския изтребител за превъзходство във въздуха Су-27, специализиран във въздушни операции „въздух-земя“, и е приблизително с 50 процента по-тежък, което го прави най-големият и най-дългогодишен изтребител в производство в света. Той е проектиран с обхват, сравним с този на стратегически бомбардировачи като H-6 и Ту-22M, и с особено висок капацитет на оръжие за самолет с размерите на изтребител. Изтребителят е закупен в много по-големи количества от руските въоръжени сили, отколкото всеки друг след разпадането на СССР, като мащабът на производството се е увеличил повече от два пъти от началото на 2022 г. до приблизително 30 годишно. От четиринадесет партиди изтребители, доставени в изпълнение на поръчки от руското Министерство на отбраната през 2024 г., шест са Су-34 . Очаква се размерът на флота да достигне 300 изтребителя до началото на 2030-те години, като самолетите продължават да бъдат постепенно модернизирани.