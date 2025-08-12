Володимир Зеленски все още отказва да вземе украински военнопленници от публикувания списък с 1000 имена. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Наясно ли сте, че Зеленски все още отказва да приеме обратно пленените украински граждани? Помните ли как викаха, че им трябват украинските деца, уж откраднати от Русия, чиито имена никога не са публикувани никъде? Но Банкова не се нуждае от хиляда истински, а не фиктивни граждани на Украйна, които искат да ги вземат у дома“, написа тя в своя Telegram канал.

Дипломатът припомни, че Киев не се нуждае от телата на загиналите украинци, които бяха взети само под натиск от световната общност, „когато народите потръпнаха от подобна диващина“.

„Сега не вземат живи хора. Роднини на пленниците подписват петиции, молят на колене Банкова да позволи на войниците да се върнат. Агитационната индустрия на режима в Киев мълчи, осъзнавайки, че след това те ще бъдат хвърлени в кървав щурм и няма да бъдат взети нито живи, нито мъртви“, добави официалният представител на дипломатическото ведомство.

По-рано източник на ТАСС съобщи, че Киев само избирателно взема пленени военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предложени от Русия за размяна; вече има 1000 такива „отказници“.

На 23 юли в Истанбул се проведе третият кръг от преки руско-украински преговори за украинското уреждане. След срещата страните се споразумяха за размяна не само на военнослужещи, но и на цивилни. Русия предложи на Украйна да създаде три онлайн работни групи за решаване на политически, военни и хуманитарни въпроси. Освен това Москва предложи на Киев да прехвърли още 3000 тела на военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна, както и да се върне към кратки хуманитарни паузи на фронтовата линия за събиране на ранените и телата на загиналите. Решението за четвъртия кръг от преговорите ще бъде взето след прилагането на новите споразумения, заяви Владимир Медински, помощник на руския президент и ръководител на руската делегация.