Кои са стадиите на мъжката храброст?

Има три стадия на мъжката храброст. Първи стадий - мъжът се прибира късно от работа, жената го чака на вратата с метлата. Той:

- Ще метеш ли или ще летиш нанякъде?

Втори стадий - мъжът се прибира от работа в един през нощта, жената лежи в леглото и се прави, че спи. Мъжът взима стол, сяда на него пред “спящата” жена и я наблюдава. Жената не издържа и пита:

- Какво правиш?

Той:

- Като почне театърът, искам да съм на първия ред!

Трети стадий - мъжът се прибира от работа на сутринта, весел, целият в червило и ухаещ на дамски парфюм. Жената е в кухнята, закусила, бясна, обърнала му е гръб. Мъжът отива към нея, шляпва я по дупето и казва: “Ти си следващата!”

***

Жените са много хитри и коварни. Ще легнат на гърдите ти и ще попитат невинно: “Миличък, ти някога изневерявал ли си ми?” И после само ще чакат, да ти се ускори пулсът...

***

Седят си трима приятели в една кръчма. Двама викат на третия:

- Брат, намерили сме ти една жена!

- Коя?

- Ненка от съседното село.

- Коя Ненка, бе? Че тя не е ли една глуха?

- Таман няма да те чува, като я псуваш!

- Ами тя нещо недовиждаше!

- Е, ти пък... Значи няма да те вижда, като пиеш с приятели!

- Абе, тая Ненка не куцаше ли с единия крак?

- Куца, ама тъкмо няма да те гони да те бие, като се напиеш!

- Знам я Ненка. Ама тя е рядко тъпа!

- Що, бе? Ще можеш да си я лъжеш както си искаш!

- Абе, тя тая е много грозна, бе!

- Е, ти пък сега... то не може всичко да є е убаво!



