Красимир Вълчев: Деца от определени общности ходят ежедневно с ножове

"Няма да се слагат металдетектори във всички училища, но има информация, че не малък процент ученици от определени общности ходят ежедневно с ножове в училище и в града и учителите ежедневно ги изземват"..

Така коментира министърът на образованието Красимир Вълчев последните случаи, един от които фатален, с нападения между ученици, както в училище, така и в търговски центрове в България.

"Явно е въпрос на култура, в случая локална може би. Има нужда от помощ. Ще подпомогнем тези училища, които желаят. Уви, този въпрос няма да се реши само с металдетектори и технически мерки. Основната функция на образователната система е възпитателната, но тя има дългосрочни ефекти, не можем да обещаем, че от утре няма да има агресия", допълни Вълчев.

Министърът отбеляза, че обществото разчита на образователната система да възпита децата. "И това е, което най-силно прави тази система - да оформя нагласи в децата. По този начин образователната система може да помогне да се преборим с това чрез възпитателна функция", посочи още ресорният министър и допълни, че е важно да се покаже и на учителите, че трябва да наблегнат на това да възпитават.

"Бях много изненадан да видя една видеоигра, в която целта е да убиеш повече хора по жесток начин. Всичко това и като добавим много филми и съдържание, което гледат младите хора през мрежите, води до създаването на нагласи за насилие", посочи Вълчев.

Според него има голям проблем с младежите и с това, че учителите не успяват да въдворят ред в класната стая. “Затова със Закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците. Подкрепата ще остане, те срещнаха критика, че децата само ще бъдат наказвани, но когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици”, допълни той.