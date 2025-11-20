Криза след криза, нямат спирачки!

Единствено стабилна е криптосглобката

Тази седмица накратко, понеже предстоят премиери на книгата и участия в две конференции.

Но независимо от мълчанието ми, поредица от кризи проговориха.

Както прогнозирах на 8-ми октомври, няколко финансови „балони“ са на път да гръмнат.

И първият пукна: Bitcoin и Ether изтриха печалбите си за годината, а измерени в левове, са по 20% надолу. Това е само началото на срива на доверието и съответно - на бягството на „инвеститорите“. Криптоинвеститорите поразително приличат на „инвеститорите“ в казината, които очакват Голямата печалба.

А Bitcoin беше една от „сигурните“ криптовалути:

Беше!

Да насочим поглед към „нашата“ Европа.

Европейският бюджет става все по-труден за описание, а също - за разбиране. Европейският съюз изглежда вече достоен партньор на САЩ в реализирането на MAGA, включително чрез новия подготвян бюджет, където „зелената сделка“ е сложена в папка „други“.

А тежкото положение на Европейската комисия личи и по пълното пренебрегване на ЕС при преговорите за края на войната в Украйна.

Странно е как ЕК още се бори да вземе „репарационния заем“ на руските активи - 130 млрд. долара, за да ги вложи в разширяващата се черна дупка, вместо да седне на масата на преговорите.

Никой не вярва, вероятно и Урсула фон дер Лайен, че Украйна някога - до 5000 г., ще върне „заема“.

Европейският съюз изглежда - и му личи! - че е в криза на идеите, на търсенето на алтернативи и на иновативни решения. Това не може да не ни тревожи, все пак, става дума за бъдещето на нашите деца и внуци!

В България единствено стабилна е криптосглобката. Предложеният от нея проект на държавен бюджет, естествено - „безалтернативен“, показва как членовете на сглобката не само не могат да мислят алтернативно, но и се наслаждават на своето високомерие.

ГЕРБ винаги са имали уникални кадри-бюджетари - и Мавродиев, и Горанов, които са известни вече не само в рамките на скромната ни страна, но и далечна чужбина. Петкова не прави голямо изключение, резонно криейки се зад сянката на Асен Василев - резонно „Той“ е винаги виновен за всичко!

Сега важните данни за тежката криза през 2026 г.:

1. Предвижда се държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

2. Това означава че на 31.12.2026 г. всеки български гражданин ще е поел дълг в размер на 5841 евро; и т. н.

3. Според официалната публикация „Annual statistical accounts of the EU institutions and bodies subsector“ на Eurostat, към настоящ момент дълговите задължения (Maastricht liabilities) на сектора „институции и органи на ЕС“ са около 875 милиарда евро. Сметката показва че всеки европейски гражданин (и българите сме такива) е поел около 1944 евро кредити.

4. Сумирайки, всеки български гражданин в края на следващата 2026 г. ще е длъжник общо към 8000 евро кредити - общоевропейски и национални. В тази сметка не са вписани корпоративни и лични кредити - сумата им надхвърля 95 млрд. лв. (40 млрд. евро) през 2024 г., като растежът им е около 14,6% спрямо предходната година.

Криза или не?!

Криза, клоняща към катастрофа!

