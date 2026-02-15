Кулинарни дуели очакват хоби готвачи

Съдиите шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров не са братя

Кулинарните риалити формати се радват на много висок рейтинг, гледат се от големи и малки, от цялото семейство. Затова бТВ също се хвърля в битката за зрители с “Моята кухня е номер едно”. Предаването е адаптация на австралийския формат My Kitchen Rules.

В него състезателите - хоби готвачи, ще са по двойки, като е задължително да имат някаква връзка помежду си - роднини, съпрузи, колеги, приятели. Те ще се явяват на кулинарни дуели с други двойки с приготвеното от тях 3-степенно меню. За разлика от други предавания, тук няма да се демонстрира висша кулинария, а кухня, приложима в домашни условия.

Наградата за двамата победители е 75 000 евро, които те ще си поделят. Засега се знае, че оценки в новото състезание ще дават двама известни професионалисти - шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров, които уточняват, че не са братя.

Шеф Любомир Тодоров е роден във Враца, на 36 години, завършил Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в града. Точно преди да се дипломира през 2008 г. получава покана от тогавашния почетен консул на България във Франция със седалище в Марсилия, шеф-готвач Жан-Мари Рене Мартен, собственик на ресторанти, да работи за него, след като остава доволен от организираната официална вечеря на франкофоните във Враца. Любомир обаче вече е решил да замине за Германия. Там натрупва опит в кухни с 2 и 3 звезди “Мишлен”, готви за световни лидери като Ангела Меркел и за любимия си футболен отбор на “Байерн Мюнхен” и селекционера Йоаким Льов. В момента е главен готвач на хотел “Ястребец”.

Шеф Владимир Тодоров има богат професионален опит за скромната си възраст. Докато учи в Техникума по обществено хранене в родния си град Русе, работи до късно през нощта, чете кулинарни книги и “краде” занаят, макар често да е прост мияч на чинии. След това записва кулинарната академия в Добрич, което му отваря вратата към чужбина. Първият му стаж, изкаран доста мизерно откъм финанси, е в Нидерландия. Получава възможност да замине в САЩ, където печели награда за най-добър кулинарен студент на Американската кулинарна федерация и му предлагат да остане там. Той обаче се връща през 2016 г. заради конкурса “Готвач на България”, най-голямото кулинарно състезание на Българската асоциация на професионалните готвачи, и го печели на 23-годишна възраст.

Заминава в Белгия, в Антверпен, където постъпва в ресторант с 2 звезди “Мишлен”. Там е принуден да се подчинява на строги правила без право на самоинициатива и да казва единствено “Да, Шеф!”. Тогава разбира, че това не е неговото място. Върнал се в България, приема работата на главен готвач на голям ресторант с 200 места. Повечето му колеги са по-възрастни от него и работят по начин, който противоречи на всичко научено дотогава. В един момент тропва по масата, показва кой е шефът и започват да го гледат с уважение.

Мечтата му обаче е да има малко бистро с непретенциозна, но стилна и вкусна храна. И това се случва, макар и след доста перипетии. Преди това е пандемията и затварянето на ресторантите, оцеляването с приготвяне на храна за топъл щанд в магазин и на сандвичи. Сега шеф Тодоров е собственик на ресторант с авторска кухня, в която се прилагат френски техники и се използват български продукти. Продължават и експериментите му с бързата храна, само че с азиатски привкус.