Мишки, газ! Шеф Виктор Ангелов отваря кухнята на ада

Победители от “Хелс китчън” вдигнаха до макс нивото в “Черешката на тортата”

Приложиха успешно наученото от безпощадния кулинарен гуру



“Черешката на тортата” - най-дълго просъществувалото кулинарно риалити у нас, което се излъчва от 2011 г. по Нова тв, приключи 18-ия си сезон с демонстрация на висше готварско майсторство. Петима победители от последните сезони на “Кухнята на ада” показаха познания, умения и искрено уважение към храната на риалити герои от други тв шоута - “Биг Брадър”, “Игри на волята”, “Ергенът”, “Един за друг”, за които “Черешката” бе по-скоро място за забавление и размяна на клюки.

Така последната петорка: Станислав Иванов, Лъчезар Чоткин, Даниел Пеев - Дънди, Златка Димитрова и Александра Гърдева, предаде щафетата на участниците в новия, осми сезон на “Хелс китчън България”, който започва на 17 февруари по Нова тв.

Последната петорка в “Черешката на тортата” показа какво е научила в “Хелс китчън”.

Шеф Виктор Ангелов, водещ на световноизвестното състезание за професионални готвачи, вече е “наточил ножа” на поредните “мишки”, на които ще изкрещи: “Газ!” Сред неговите нови възпитаници са готвачи с богат опит, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на известни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да се върнат в България.

Наред с тях ще готвят и нови звездни участници - милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и човек, който винаги е номер едно, с каквото и да се захване. Зрителите ще имат възможност да видят и оспорвани кастинг битки, в които всяка седмица различни претенденти ще се борят за място в кухнята на шеф Ангелов.

В края на следващата седмица, на 20 февруари, друг легендарен шеф-готвач - Иван Манчев, отново започва да среща кошмари в кухните на изпаднали в криза ресторанти и да се бори с липсата на професионализъм, съвременна материална база, дисциплина и виждане за бъдещето на бизнеса. С присъщата си критичност и креативност шеф Манчев показва истинските проблеми в ресторантския бранш и предлага решения.