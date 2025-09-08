Кучетата на княгиня Калина нападнали семейство, разхождащо се в "Царска Бистрица", тя им показала среден пръст

Семейство с три деца, което било на почивка в Боровец, се оплака, че било нападнато от кучетата на княгиня Калина.



Родителите и децата решили да разгледат "Царска Бистрица", чийто парк е отворен за посетители, обясни бащата Явор по Нова тв.

Първо забелязали едно огромно куче - каракачанка, което било в клетка. То много лаело.

Хората продължили своята разходка и в един момент поседнали на полянка. Тогава видели, че кучето е пуснато.

След малко дошла една жена, която не се трогнала, въпреки че те я помолили да го прибере.

"Тя говореше на развален български език, почна да вика на развален български: Махайте се", обясни Явор.

Жената била агресивна и ги подгонила с още три кучета, обясни мъжът.

Явор добави, че му показала среден пръст. Изглеждала неадекватна. В един момент тя ги настигнала. Мъжът твърди, че когато ги настигнала, усетил, че лъха на алкохол.

"Тя тичаше, ние тичахме", добави Явор. А децата били травмирани, плачели и тичали. Дошъл и патрул от Самоков, който идентифицирал "лицето като Калина Сакскобургготска".

Семейството щяло да подаде сигнал, защото стопанката на кучетата след употреба на алкохол била агресивна. От телевизията потърсили княгинята, но не получили коментар.