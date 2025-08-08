Марсоходът Curiosity засне скала с форма на корал на Марс, подсказваща следи от живот

Показват, че някога на Марс е имало вода, която се е втвърдявала

Въпреки че прилича на корал, който обикновено се намира на дъното на океана, това е парче скала, което космическият апарат на НАСА - марсоходът Curiosity - откри наскоро на Марс и за което се предполага, че се е образувало преди милиард години. Малката, широка около 1 инч (2,5 см) светла скала, разрушена от вятъра, както е описано от Live Science, е намерена в кратера Гейл, който е голям ударен басейн на Марс, пише New York Post.

Безцветно изображение, направено от телескопична камера, е запечатало познатия на външен вид обект. Въпреки че това откритие е вълнуващо - то не е първото по рода си, което е намерено. Същата камера, известна още като Remote Micro Imager на Curiosity, е заснела подобни обекти в миналото, което означава, че планетата е имала водно минало.

Това е така, защото тези обекти са се образували "преди милиарди години, когато на Червената планета все още е имало течна вода. Водата е пренасяла разтворените минерали в скалните пукнатини и по-късно е изсъхвала, оставяйки втвърдените минерали", както обяснява НАСА в скорошно изявление.

„Този често срещан процес, който се наблюдава широко на Земята, е довел до фантастични форми на Марс, включително скала с форма на цвете“, продължава изявлението.

Тези открития дават надежда, че на Марс все пак може да е имало живот.

Това лято апаратът Curiosity на НАСА беше много зает. Още през юни той засне снимки на геоложка структура - които бяха наречени „паяжини“ заради наподобяващата насекомо шарка от хребети.

Подобно на кораловата скала, тези „паяжини“ също показват, че някога на Марс е имало вода, която се е втвърдявала.

„Събраните изображения и данни вече повдигат нови въпроси за това как се е променяла марсианската повърхност преди милиарди години“, се казва в предишно изявление на НАСА. "На Червената планета някога е имало реки, езера и вероятно океан. Въпреки че учените не са сигурни защо, водата в него в крайна сметка е пресъхнала и планетата се е превърнала в хладната пустиня, която е днес. Забележително е, че моделите на кутиите показват, че дори в разгара на това изсъхване водата все още е присъствала под земята, създавайки промените, които се наблюдават днес“, заявиха от НАСА.